Cevdet Yılmaz: OVP yarın açıklanacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya üzerinden yayımladığı mesajda, "Yarın sabah 09.00’da düzenleyeceğimiz basın toplantısıyla, ekonomik politikalarda üç yıllık yol haritamızı şekillendiren Orta Vadeli Programı (OVP) açıklıyoruz." diyerek Orta Vadeli Program'ın açıklanacağına dair şu bilgileri paylaştı:

Katılımcı bir anlayışla hazırladığımız, 2026-2028 dönemini kapsayan OVP ile; 2025 yılı dahil olmak üzere, makroekonomik göstergelerimizi dünya ve Türkiye’de yaşanan gelişmeler ışığında güncelliyor, 2026-2028 dönemi için temel bütçe büyüklüklerini ortaya koyuyor ve yapısal reform gündemimizi paylaşıyoruz.

OVP'DE ANA POLİTİKA ÇERÇEVESİ KORUNARAK, GÜNCELLEME YAPILDI

Odağında dezenflasyonu sürdürme, dengeli büyüme, kalıcı sosyal refah ve depremin yaralarını tamamen sarma olan programımızı güncellerken, ana politika çerçevemizi koruyor ve güçlendiriyoruz.

"TÜRKİYE’Yİ HER ALANDA HAK ETTİĞİ SEVİYEYE TAŞIYACAĞIZ"

Cevdet Yılmaz, açıklamalarını "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü siyasi sahiplenmesi ve milletimizin desteğiyle, belirlediğimiz hedeflere kararlılıkla ilerleyecek, Türkiye’yi her alanda hak ettiği seviyeye taşıyacağız." diyerek tamamladı.