Cevdet Yılmaz: Terörsüz Türkiye'de demokrasi de yatırım da güçlenecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Doğu-Güneydoğu STK başkanları ile bir araya geldiği toplantıda, Türkiye'de 19 milyon çalışan sayısının zamanla 32 milyona geldiğini belirterek, “İstihdam artıyor, ihracat gelişiyor.” açıklamasında bulundu.

Kahramanmaraş depreminde yara alan şehirlerdeki yeni konut yapımını aktaran Yılmaz, 450 bin hak sahibine konutların teslim edileceğini ve çalışmaların devam edeceğini belirtti.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE'DE YATIRIMLAR ARTACAK"

Yılmaz, konuşmasını şu ifadelerle sürdürdü:

Terörsüz Türkiye tüm ekonomik dinamiklerin ortasında. Terör örgütleri kendisini feshettiğini duyurdu. Meclis'te bir komisyon var. Gayet de iyi çalışıyor. Tüm kesimler konuşuyor. Bir çözüm ortaya konulacak. Terörün olmadığı bir ortamda demokrasi de güçlenecek, kalkınma da gelişecek. Terörün olduğu yerde kalkınamazsınız. Temel hak ve özgürlükler daha rahat bir ortamda yaşanacak. Canlarımız tabii ki hesaba gelmez. Onları bu konunun dışında tutuyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

"DOĞU VE GÜNEYDOĞU DAHA GÜÇLÜ BÜYÜYECEK"

Ben inanıyorum ki Terörsüz Türkiye başarısıyla Doğu ve Güneydoğu daha güçlü büyüyecek. O bölgeye daha fazla yatırım yapılacak. Yatırım ortamı iyi olacak ki insanlar oraya yatırım yapsın. Bu süreçte dezenformasyon yapmak isteyen olabilir. Bunlara karşı çok uyanık olmamız lazım.

BAHÇELİEVLER İLÇESİNDE GERİ DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde geri dönüşüm çalışmalarının başarı ile gerçekleştiğini ifade ederek süreci şöyle dile getirdi: