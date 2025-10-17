Cevdet Yılmaz: Türkiye-Arnavutluk ticaret hedefi 2 milyar dolar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bajram Begaj tarafından kabul edildi ve Arnavutluk-Türkiye Yatırım Forumu 2025 Açılış Töreni'ne katıldı.

"HEDEF TÜRKİYE-ARNAVUTLUK TİCARETİNİ 2 MİLYAR DOLARA ÇIKARTMAK"

Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin Arnavutluk'un ikinci ticaret ortağı konumunda olduğunu belirterek iki ülke arasında yatırım olanaklarının bulunduğunu hatırlattı ve şu açıklamalarda bulundu:

Küresel ekonomide yaşanan dalgalanmalara ve belirsizliklere rağmen Türkiye, üretim gücüyle, yatırım ortamıyla ve rekabet kapasitesiyle dikkat çeken bir konumda yükselişini sürdürmektedir.



Türkiye, 2024 yılında mal ihracatı oranında yüzde 2,5 artış sağlanarak 262 milyar dolara ulaştı.



2024 yılında yüzde 3,3’lük bir büyüme kaydeden ekonomimizin, 2025 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 4,8 oranında büyüdüğünü görüyoruz.



2025 yılında 1,5 trilyon doları aşması bekliyoruz. Bu şekilde yıl sonu itibarıyla dünyanın en büyük 16’ncı ekonomisi konumuna yükselmiş olmayı tahmin ediyoruz.



Türkiye ekonomisi aralıksız olarak büyüyor. Yıl sonu itibarıyla dünyanın en büyük 16’ncı ekonomisi konumuna yükselmiş olmayı tahmin ediyoruz. Türkiye, satın alma gücü paritesine göre ise dünya sıralamasında 11’inci, Avrupa’da ise 4’üncü sırada olduğumuzu ifade edebilirim.



İMF’nin verilerine göre İtalya’yı geçmiş olacağız.