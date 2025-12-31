AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dünyanın en değerli 10 otomotiv üreticisi listesi açıklandı.

En yüksek piyasa değerine sahip ilk 50 otomobil üreticisinin ülkelere göre dağılımı, küresel otomotivde güç dengelerinin değiştiğini gösteriyor.

Dünyanın en değerli 10 otomotiv üreticisi listesinde Türkiye de var.

TESLA LİDER

En fazla piyasa değerine sahip ilk 50 otomobil üreticisinin ülkelere göre dağılımına bakındığında 30 Aralık itibarıyla hazırlanan sıralamada Tesla'nın, 1,1 trilyon doları aşan piyasa değeriyle lider olduğu görülüyor.

DÜNYADA OTOMOTİVDE İLK 10 MARKA

Tesla’yı, 282 milyar dolarla Toyota ve yaklaşık 239 milyar dolarla Xiaomi izledi. Elektrikli dönüşümün öncülerinden BYD ise 182,5 milyar dolarlık değeriyle ilk beş içerisinde yer aldı.

Listede yer alan diğer üreticiler ve piyasa değerleri şöyle:

-General Motors: 128,5 milyar dolar

-Mercedes-Benz: 118,9 milyar dolar

-Ferrari: 106,9 milyar dolar

-BMW: 66,7 milyar dolar

-Volkswagen: 62,2 milyar dolar

-Maruti Suzuki India: 58,3 milyar dolar

ÇİN YÜKSELİYOR

Çinli üreticilerin yükselişi ise küresel dengeleri hızla değiştiriyor. Çin, 17 şirketle ilk sırada yer alırken onu, Japonya (8) ve ABD (6) izledi.

Hindistan 5, Almanya 4 şirketle listede yer aldı. Güney Kore ve Türkiye’den ikişer marka bulunurken Fransa, İtalya, İsveç, Hollanda ve Vietnam’dan birer şirket ilk 50’ye girdi.

Elektrifikasyon, yazılım ve yeni mobilite çözümlerinin; piyasa değerleri üzerinde belirleyici olmaya devam ettiği vurgulanıyor.

FORD OTOSAN VE TOFAŞ DA LİSTEDE

Öte yandan, listede iki Türk otomobil üreticisinin de kendine yer bulması dikkati çekiyor. 7,5 milyar dolarlık piyasa değerine sahip Ford Otosan'ın 41. olduğu listede, Tofaş 2,9 milyar dolarla 50. sırada yer alıyor.