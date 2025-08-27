Cevdet Yılmaz, Türkiye ekonomisiyle ilgili kritik başlıkları gündeme taşıdı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) "Sanayimizin Sorunlarına Yeni Nesil Bir Bakış Açısıyla Çözüm Arayışı" ana gündemli ağustos ayı olağan toplantısına katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, İstanbul Sanayi Odası'nda konuşma gerçekleştirerek, imalat ve sanayideki gelişmelere ışık tuttu.

"ELEŞTİRİLERE AÇIĞIZ"

Konuşmasında, eleştirilere açık olduklarını ancak sosyal medyada isminin önüne "ekonomist" sıfatı koyup sabah akşam karamsarlık oluşturanlar olduğunu belirten Cevdet Yılmaz, bu kişilerin dezenformasyona hizmet ettiğini dile getirdi.

"İHRACATTA CUMHURİYET TARİHİ REKORU KIRILDI"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, konuşmasında, "Türkiye'nin sanayideki gücünün omurgası, 24 bini aşkın üyesiyle İstanbul Sanayi Odası'dır." diyerek şu ifadeleri kullandı:

Enflasyonla mücadelede kararlı şekilde yol alıyoruz. Yıllık enflasyon oranında 42 puanlık bir düşüş oldu. Ekonomimiz 19 çeyrektir kesintisiz büyüyor. Bu kolay bir şey değil. 2025 Temmuz ayı itibarıyla, yıllıklandırılmış ihracatımız 269,4 milyar doları aşarak Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdı. turizm gelirimiz 63 milyar dolara ulaştı. yıl sonunda bu rakamın 64,5 milyar dolara ulaşacağımızı tahmin ediyoruz.

MAKROEKONOMİK PROGRAM TÜM TESTLERİ GEÇTİ

Yılmaz, son 2,5 yıldır uygulanan makroekonomik istikrar ve reform programının tüm stres testlerini başarıyla geçtiğini vurguladı. Bu sayede Türkiye ekonomisinin dayanıklılığının arttığını ve küresel risklere karşı güçlü bir duruş sergilediğini belirtti.

CARİ AÇIKTA BEKLENTİ OVP’NİN ALTINDA

Ekonomi politikalarının dengeli sonuçlar verdiğini dile getiren Yılmaz, 2025 yılında cari işlemler açığının milli gelire oranının yüzde 1,5 seviyesinde gerçekleşmesini beklediklerini ifade etti. Bu rakam, Orta Vadeli Program’da öngörülen yüzde 2’lik tahminin altında olacak.

2026 HEDEFİ: YÜKSEK GELİRLİ ÜLKELER LİGİ

Yılmaz, hükümetin en büyük hedeflerinden birinin 2026 yılında Türkiye’yi yüksek gelirli ülkeler ligine taşımak olduğunu açıkladı. Bu vizyonun, sürdürülebilir büyüme, ihracat artışı ve güçlü sanayi üretimiyle mümkün olacağını kaydetti.