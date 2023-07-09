Cevdet Yılmaz ve Mehmet Şimşek'ten Katar'a ziyaret Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Katar'da Emir Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi. Heyetler arası görüşmede iki ülke arasındaki önemli ekonomik iş birlikliği konuları ele alındı.

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ensonhaber.com

Türkiye Yüzyılı vizyonu ile yeniden görev üstlenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti ve kabine kolları sıvadı.

Özellikle ekonomi alanında yeni bir yola girildi.

Yeniden Hazine'nin başına geçen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve koordineli bir çekilde çalıştığı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz bu kapsamda Körfez ülkeleri ile kritik temaslarda bulunuyor.

Yılmaz ve Şimşek BAE'den sonra Katar'da

Geçtiğimiz günlerde Birleşik Arap Emirlikleri'ne yapılan ziyaretten sonra ikili bugün de Katar'da...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 17-19 Temmuz'da Körfez ülkelerine beklenen ziyaretlerinden önece başlayan ziyaretler kapsamında Yılma ve Şimşek Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüştü.

İki ülke heyetleri arasında gerçekleşen toplantıda ekonomik iş birliği alanları ve yapılacak anlaşmalar ele alındı.

Görüşmeden fotoğraflar paylaşan Yılmaz, Twitter hesabından da açıkalamalarda bulundu.

"İkili ilişkileri ve ekonomik iş birliği imkanlarını ele aldık"

Yılmaz, "Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek ile Katar’a gerçekleştirdiğimiz çalışma ziyaretinde, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ile görüştük. İkili ve heyetler arası yapılan verimli görüşmelerde, iki ülke ilişkileri ve ekonomik iş birliği imkanlarını ele aldık.

2023'te 95 anlaşma

Diplomatik ilişkilerimizin 50. yılını kutladığımız bu yıl içinde, Yüksek Stratejik Komite toplantılarının 9.'sunu gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Şimdiye kadar gerçekleştirilen 8 Yüksek Stratejik Komite toplantısında toplam 95 anlaşma imzaladık.

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Savunma sanayisi ve enerji alanında iş birliği hedefi

Bugün gerçekleştirdiğimiz ziyaretimizde ele aldığımız yeni projelerin yanı sıra, özellikle savunma sanayi ve enerji alanlarında iş birliğimizi derinleştirmeyi hedefliyoruz.

İki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve ortak çıkarlarımızın güçlendirilmesi adına atılan adımlar, gelecekte daha da olumlu sonuçlar doğuracaktır.

Katar ile Türkiye arasındaki stratejik iş birliği, bölgesel istikrar ve ekonomik kalkınmaya katkı sağlamaya devam edecek.

İki ülke arasındaki dostluk ve iş birliği, tüm alanlardaki ilişkilerimizin daha da ilerlemesini sağlayacaktır.

Misafirperverlikleri için başta Emir Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani olmak üzere Katar Devleti yetkililerine şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.