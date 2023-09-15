Cevdet Yılmaz: Zenginden daha çok vergi alınacak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet yılmaz, vergi reformu üzerinde çalıştıklarını, gelire göre vergi alınmasını hedeflediklerini belirtti.

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ensonhaber.com

Habertürk TV'de Mehmet Akif Ersoy'un moderatörlüğündeki canlı yayının konuğu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dı.

Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Yeşilkaya, Habertürk TV Ekonomi Müdürü Zeliha Saraç ve Bloomberg HT Genel Müdürü Alican Türkoğlu'nun sorularını yanıtlayan Yılmaz, vergi gelirlerinde her zaman artış olmadığına vurgu yaparken, gelir düzeyine göre vergi ödenmesi için bir reform yapılacağını açıkladı.

Cevdet Yılmaz'ın konuyla ilgili açıklamaları şöyle:



"Vergi gelirleri için önlem aldık"

Vergi gelirlerindeki artış her zaman vergilerdeki artış olmak durumunda değil. Dört önemli etkiden bahsedebiliriz. Birincisi; bu yıl tedbirler aldık. Bütçe açığımızı aşağıya çekebilmek için. O tedbirlerin 2023'e yansıması yarım yıl 2024'e yansıması tam yıl olacak. Kayıt dışılıkla etkin ve dijital verileri kullanarak mücadele edilecek. Taahhuk-tahsilat oranlarını artırıcı tedbirler görüyoruz. Vergi oranlarında oransal değişiklik yapmadan bir farklılık oluşturacak. Enflasyon kamunun giderlerini ve vergi gelirlerini de artırıyor. Bütün bunlarla baktığımızda vergi gelirlerindeki artışı izah edebiliriz.

"Hedefimiz, gelir düzeyine göre vergi ödenmesi"

Türkiye'de herkes vergi reformu yapılmalı diyor. Kabaca bir uzlaşı var. Sadeleştirmekten bahsediyor insanlarımız. Doğrudan vergi dolaylı vergi meselesi var. Mevcut yapıyı tartışmamız gerektiğine inanıyorum. Dolaylı vergilerin payı çok yüksek. Doğrudan vergiler nispeten düşük. Dolayısyla önümüzdeki günlerde oransal olarak doğrudan vergilerin payının artmasının gerektiğine sosyal adalet açısından artması gerektiğine inanıyorum. Gelir düzeyi ne olursa olsun herkesten aynı vergiyi almak değil, düşük gelirli kesimlere daha az sorumluluk yüklenmesi anlamına geliyor. Dolaylı vergide bu ayrımı yapamıyorsunuz. Orada sosyal adaleti şöyle gözetiyoruz, dar gelirlilerin fazla kullandığı kalemleri yükseltmeyi düşünmüyoruz.

"En önemlisi kayıt dışı ile mücadele"