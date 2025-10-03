Cevdet Yılmaz'dan enflasyon değerlendirmesi

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylülde aylık bazda yüzde 3,23, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,52 artış gösterdi.

Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 33,29, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 26,59 olarak kayıtlara geçti.

"ENFLASYON BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE GERÇEKLEŞTİ"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı eylül ayı enflasyon rakamlarına ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

Eylül ayı enflasyonu yüzde 3,23 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşmiştir. Bu gelişmede özellikle gıda, eğitim ve ulaştırma kalemlerindeki fiyat artışları etkili olmuştur. Dezenflasyon sürecinde konjonktürel gelişmelere ya da mevsimsel etkilere bağlı olarak geçici duraksamalar olabilmektedir.