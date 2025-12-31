Chery TIGGO7 ve TIGGO8’den 5 yıldızlı güvenlik

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Çin’in otomotiv alanındaki ihracat lideri Chery, TIGGO ailesiyle küresel arenada güvenlik yetkinliğini bir kez daha kanıtladı.

Chery’nin yenilikçi SUV’ları TIGGO7 ve TIGGO8, aile güvenliğinde yeni bir referans belirliyor.

TIGGO8, ANCAP’ten beş yıldızlı derecelendirme alırken; TIGGO7, ASEAN NCAP testlerinde rekor düzeyde 94,68 puan elde etti. Bu sonuçlar, Chery’nin sunduğu güvenliğin farklı pazarlar, mevzuatlar ve gerçek sürüş koşullarındaki dayanıklılığını bir kez daha ortaya koyuyor.

Sürdürülebilir kalkınmaya yönelik çalışmalarıyla öne çıkan Çinli otomotiv devi Chery, otomobillerinde yenilikçi teknolojilere olduğu kadar güvenli sürüşe verdiği önemle de dikkat çekiyor. Beş yıldızlı güvenliğin tek bir test anından ibaret olmadığını; zaman içinde tutarlı koruma sunmanın esas olduğunu savunan marka, TIGGO ailesiyle güvenlik iddiasını yeniden kanıtladı. TIGGO8, ANCAP’ten beş yıldız alırken; TIGGO7, ASEAN NCAP’te 94,68 puanla öne çıktı.

HEM KÜRESEL HEM BÖLGESEL OTORİTELERDEN ONAY

Sıkı ve kapsamlı değerlendirme standartlarıyla dünyanın en saygın araç güvenliği programları arasında yer alan ANCAP ve ASEAN NCAP; çarpışma performansının ötesinde çocuk koruması, yetişkin yolcu koruması ve aktif güvenlik sistemlerinin etkinliğini değerlendiriyor. TIGGO7 ve TIGGO8’in bu alanlardaki güçlü performansı, yalnızca uç durumlarda değil, günlük sürüş boyunca da aileleri koruyan dengeli bir güvenlik yaklaşımını ortaya koyuyor.

Gerçek güvenliğin sağlam mühendislikle başladığı ilkesiyle geliştirilen TIGGO ailesi; güçlendirilmiş kritik bölgelere sahip, yüksek dayanımlı gövde yapıları üzerine inşa ediliyor. Bu yapı, darbe enerjisini etkili şekilde emip dağıtan stabil bir güvenlik kafesi oluştururken, ister şehir içinde ister uzun yolculuklarda olsun tüm yolculara güvenilir koruma sağlıyor.

GÜVENLİĞİ HİSSETTİREN AKILLI DESTEK

Güvenliğin, günlük kullanımda sürücüyü desteklediğinde anlam kazandığını vurgulayan Chery; TIGGO modellerindeki gelişmiş sürücü destek sistemleriyle çevreyi sürekli izleyerek güvenli takip mesafesini korumaya, şeritte kalmaya ve olası risklere hızlı tepki vermeye yardımcı oluyor. Bu teknolojiler, sakin ve güvenilir bir yardımcı sürücü gibi çalışarak stresi azaltıyor, yorgunluğu hafifletiyor ve her yolculuğu daha akıcı hale getiriyor.

TIGGO7 ve TIGGO8’in başarıları, Chery’nin güvenliğe yaptığı uzun vadeli yatırımlara dayanıyor. 2008’de kendi çarpışma test tesislerini kuran Chery, uluslararası standartlarla uyumlu kapsamlı bir küresel güvenlik sistemi oluşturdu.

Bu yaklaşım, güvenliğin bir “eklenti” değil; her araca entegre edilmiş temel bir yetkinlik olmasını sağlıyor. “Aile için güvenlik” felsefesiyle hareket eden Chery, ailelerin bugün ve gelecekte güvenle tercih edebileceği araçlar sunmaya devam ediyor.