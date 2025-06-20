Çiftçilere 263 milyon lira tarımsal destekleme ödemesi

Tarım ve Orman Bakanlığı, tarım ve hayvancılıkla uğraşanlara destek vermeye devam ediyor.

Bakanlık 262 milyon 660 bin 435 liralık tarımsal destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.

ÖDEMELER BÜGÜN AKTARILIYOR

Ödemelerin çiftçilerin hesabına bugün aktarılacağı belirtilen paylaşımda, "262 milyon 660 bin 435 lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadeleri kullanıldı.

DESTEK ÖDEMESİNİN DETAYLARI

Paylaşımda destek ödemesinin detaylarına ilişkin bilgi de yer aldı.