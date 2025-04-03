Çiftçilere 8,4 milyar lira destek ödemesi yarın hesapta

AA & Ensonhaber

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 8 milyar 354 milyon 236 bin 725 liralık tarımsal destekleme ödemesinin yarın çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.

"ÇİFTÇİMİZE DESTEK, ÜRETİME GÜÇ OLUYORUZ"

"Çiftçimize destek, üretime güç oluyoruz" ifadelerini kullanan Yumaklı, ödemelerin hayırlı ve bereketli olmasını diledi.

Bakanın paylaşımına göre;

Mazot ve gübre desteği: 5 milyar 739 milyon 423 bin 375 lira

Yaş çay prim desteği: 2 milyar 614 milyon 813 bin 350 lira

DONDAN ETKİLENEN BÖLGELERE DE DESTEK

Ayrıca, dondan etkilenen Adana, Hatay ve Mersin’deki üreticilere ödenecek 805 milyon liralık mazot ve gübre desteği yarın saat 18.00 itibarıyla tek seferde hesaplara yatırılacak.

Diğer illerde ise kimlik ve vergi kimlik numarasının son hanesi "6" olan çiftçilere toplam 4 milyar 934 milyon lira destek ödemesi yine yarın saat 18.00’den itibaren yapılacak.