Çiftçilerin mazot ve gübre desteği kartlarına tanımlandı Çiftçilere verilecek 11,2 milyar liralık mazot ve gübre desteği kartlarına aktarılıyor.

AA

Tarım ve Orman Bakanlığı çiftçileri çeşitli amaçlarla desteklemeye devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı çiftçilere verilecek yeni bir destekle ilgili bilgi aktardı.

Bakan Yumaklı, 11,2 milyar liralık mazot ve gübre desteğinin bugün Ziraat Bankası kartlarına tanımlandığını bildirdi.

"Kışlık ekimler için mazot ve gübre desteği banka kartlarına tanımlandı"

Yumaklı, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

Hububat üreticilerimizin kışlık ekimler için hazırlık dönemi başında ihtiyaç duyduğu mazot ve gübre desteği, bugün itibarıyla Ziraat Bankası kartlarına tanımlandı. Çiftçilerimizin ihtiyaç duydukları anda yanlarında olmaya devam edeceğiz. Hayırlı ve bereketli olsun.

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Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)