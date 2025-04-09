Çin ticaret savaşında nadir toprak elementleri silahını çekti

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ABD, Çin'e yüzde 34 gümrük vergisi açıkladı. Çin, karşılık olarak ABD'ye yüzde 34 vergi koydu. ABD buna karşı Çin'e vergiyi yüzde 104'e çıkardı. Çin de nadir toprak elementlerinin ihracatına devlet izni zorunluluğu getirdi.

Nadir metaller, savunma sanayii, elektronik ve yenilenebilir enerji gibi sektörlerde kritik öneme sahip bulunurken, cep telefonu ve elektrikli araçlarda yoğun olarak kullanılıyor.

Çin, bazı nadir toprak elementlerinin ihracatını kısıtlayarak ticaret savaşlarında yeni bir cephe açtı.

Cin'in nadir toprak elementi hamlesi, yüksek teknoloji ürünlerinin küresel çaptaki tedarikini nasıl etkileyebileceğine dair soru işaretlerine neden oldu.

Çin'in nadir toprak elementi ihracat kısıtlamalarının küresel çip üretim tedarikini de sıkıntıya sokabileceği tahmin ediliyor.

KÜRESEL TİCARETİN SEYRİNDE BELİRSİZLİK

ABD ve ticari partnerleri arasındaki tarife restleşmeleri devam ederken, bu durum küresel ticaretin de seyri konusundaki belirsizliklere sebep oluyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı "karşılıklılık esaslı" tarifeler sonrasında Çin'in ABD'nin karşılıklı tarife artışına karşı bazı nadir toprak elementlerinin ihracatını kısıtlaması ticaret savaşlarını kızıştırdı.

ÇİN, NADİR ELEMENTLERİ İHRACAT KONTROL LİSTESİNE ALACAK

Çin Ticaret Bakanlığı, samaryum, gadolinyum, terbiyum, disprosyum, lütesyum, skandiyum, itriyum ve alaşımlarının olduğu 7 kategorideki orta ve ağır nadir metallerin 4 Nisan'dan itibaren ihracat kontrol listesine alınacağını bildirmişti.

NADİR TOPRAK ELEMENTİ İHRACATI İZNE BAĞLI OLACAK

Bu kapsamda Çinli tedarikçiler, söz konusu nadir toprak elementlerini ancak hükümet izniyle ihracat edebilecek.

Öte yandan, Çin gümrük görevlileri, içeriğinde kısıtlanan elementlerin bulunduğundan şüphelenilen sevkiyatlara el koyabilecek.

KÜRESEL ÇİP ÜRETİM TEDARİKİ DE SIKINTIYA GİREBİLİR

Ülkenin küresel arzının büyük bölümünü sağladığı söz konusu elementler, silah sistemlerinden yüksek performans motorlarına, nükleer reaktörlerden elektronik ve optik donanımlara, uzay araçlarından tıbbi görüntüleme makinelerine, batarya ve yakıt hücrelerinden yarı iletken ve süper iletkenlere dek çok sayıda üründe kullanılıyor.

17 grup nadir toprak elementinin üretiminde büyük bir paya sahip olan Çin, ihracat kısıtlamasıyla bu alandaki küresel hakimiyetini ekonomik bir koza çevirme niyetini bir kez ortaya koydu.

ÖNCE GÜMRÜK VERGİSİ, SONRA İHRACATIN İZNE BAĞLANMASI KARARI

Ülkenin bu adımı, ABD'de Başkan Donald Trump'ın karşılıklılık esaslı tarifeler kapsamında Çin'e ek yüzde 34 gümrük tarifesi getireceğini açıklamasının ardından geldi.

Çin, bazı nadir toprak elementlerinin ihracatını kısıtlayarak ticaret savaşlarında yeni bir cephe açarken, bu durum yüksek teknoloji ürünlerinin küresel çaptaki tedarikini nasıl etkileyebileceğine dair soru işaretlerine neden oldu.

Samaryum, gadolinyum, terbiyum, disprosyum, lutesyum, skandiyum ve itriyum gibi önemli metaller savunma sanayii, elektronik ve yenilenebilir enerji gibi sektörlerde kritik öneme sahip bulunuyor.