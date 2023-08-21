Çin'de doğalgaz keşfi: 30,5 milyar metreküplük rezerv buldular Yaklaşık 5 kilometre derinlikte gaz rezervi keşfedildi. Ülkedeki Tabii Kaynaklar Bakanlığı, bulunan rezervi doğruladı.

AA & Ensonhaber

Asya ülkesi Çin, yeni bir doğalgaz keşfine daha imza attı.

Pekin merkezli petrol şirketi Sinopec, Siçuan eyaletinde gaz rezervi bulduğunu duyurdu.

Doğalgaz buldular

Çin'in güneybatısındaki eyalette bulunan rezerv 30,5 milyar metreküp olarak açıklandı.

Söz konusu yeraltı kaynağı, Şüciahı Formasyonu adı verilen kumtaşı katmanının 4,5-5 kilometre derinliğinde bulundu.

Eyaletin kuzeydoğusundaki Bacong ilinde keşfedilen rezerv, Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından onaylandı.

8,4 trilyon metreküp doğrulanmış rezerv

Bu, Şüciahı Formasyonu'nda keşfedilen üçüncü doğalgaz sahası olurken bölgedeki doğrulanan rezervlerin toplamı 154,7 milyar metreküpe ulaştı.

BP'nin 2021 yılı Dünya Enerji İstatistikleri Raporu'na göre, 2020 sonu itibarıyla Çin'de yaklaşık 8,4 trilyon metreküp doğrulanmış gaz rezervi bulunuyor.

En büyük doğalgaz rezervlerinin bulunduğu bölgeler

Ancak rezervlerin önemli bir bölümünün derinlik ve katman sertliğinin yoğun olduğu bölgelerde bulunması çıkarma maliyetlerini artırıyor.

Ülkenin kuzeyindeki Ordos havzası, Bohay Denizi'ndeki Bohay Körfezi havzası ve güneybatıdaki Siçuan havzası, en büyük doğalgaz rezervlerinin bulunduğu bölgeler olarak öne çıkıyor.

2019'da yapılan keşif

Çin’de 2019 yılında Uygur Türklerinin yoğun olarak yaşadığı Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde 115,3 milyar metreküplük doğa gaz rezervi keşfedilmişti.

Dünyanın en büyük enerji tüketicisi olan Çin'in kuzeybatısındaki Uygur bölgesi, petrolün yanı sıra altın, platin, gümüş, uranyum ve kömür başta olmak üzere çok sayıda yer altı kaynağına sahip.