Çin'in döviz rezervleri mayısta 3,2 trilyon dolara ulaştı

AA

Çin'in rezervleri küresel piyasaların odağında kalmaya devam ediyor.

Bu aşamada Çin Devlet Döviz Takas İdaresi, Mayıs 2025 dönemine ilişkin döviz rezervi verisini açıkladı.

Buna göre, Çin'in döviz rezervi varlıklarının, mayıs ayında 3 trilyon 285 milyar dolara ulaştığı bildirildi.

Nisan ayına kıyasla rezervler, yüzde 0,11 artmış oldu.

REZERVLER 3,6 MİLYAR DOLAR ARTTI

Buna göre, ülkenin döviz rezervleri mayıs sonunda, önceki aya göre 3,6 milyar dolar artış kaydetti.

Çin'in döviz rezervleri, 18 aydır 3,2 trilyon doların üzerinde seyrediyor.