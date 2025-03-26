Çinli Chery, Samsun'da kuracağı tesiste yılda 200 bin araç üretecek

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi Tanıtım Toplantısı'nın sonunda yatırımcı şirketlere teşekkür belgeleri sunuldu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Chery'nin Samsun'da yıllık 200 bin araç kapasiteyle kuracağı tesis yatırımı için şirket temsilcilerine teşekkür belgesi verdi.

Samsun'da yıllık 200 bin araç kapasiteyle kurulacak tesislerde Chery yeni nesil araçlar üretecek, yatırım büyüklüğü ise 1 milyar dolar olacak.

CHERY'DEN 1 MİLYAR DOLAR BÜYÜKLÜKTE YATIRIM

Böylece geçen sene yatırım kararı açıklayan Çinli elektrikli araç üreticisi BYD'nin ardından Chery'nin de 1 milyar dolar büyüklüğündeki, Türkiye'de sıfırdan yatırım kararı, kapasite ve planlanan istihdam sayısı açıklanmış oldu.

YATIRIM YAPAN ŞİRKETLERE TEŞEKKÜR BELGESİ VERİLDİ

Aylardır Chery ile Türkiye'de yatırım görüşmeler sürüyordu.Türkiye'nin 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi tanıtım programı sonrasında Erdoğan tarafından Türkiye'ye yatırım yapan şirketlere teşekkür belgesi verildi.

YENİ NESİL ELEKTRİKLİ ARAÇLAR İÇİN AR-GE MERKEZİ

Yayında Samsun'da yıllık 200 bin araç kapasiteyle kurulacak tesiste "Chery paydaşlara" yeni nesil elektrikli araçlar ve parçalarının üretileceği ve projenin Ar-Ge merkezi içereceği ifade edildi.

5 BİN KİŞİLİK İSTİHDAM KATKISI

Yatırımın 1 milyar dolar olmasının planlandığı ve 5 bin kişiye istihdam sağlayacağı ifade edildi. Yayında şirket temsilcileri açıklamada bulunmadı.

BYD, MANİSA'DA FABRİKA KURMAK KARARI ALMIŞTI

Bir diğer Çinli otomobil üreticisi BYD de geçen sene 1 milyar dolar yatırım ile, Manisa'da 150 bin adet araç kapasiteli fabrika kurmak için yatırım kararı almıştı.

SAIC

Chery'e ek olarak SAIC'in Türkiye'de yatırım yapması için görüşmeler yürüttüğü biliniyor.

MEHMET FATİH KACIR: 19 YATIRIM 20 BİN İSTİHDAM VE 12,4 MİLYAR DOLAR KAZANDIRACAK

Bugün düzenlenen toplantıda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da bugün savunma sanayisinden katma değerli maden ve metal işlemeye, yeni nesil otomotivden sağlık teknolojilerine, güneş enerjisinden petrokimyaya, 9,3 milyar dolar yatırım büyüklüğüne sahip 19 yeni yatırımı ilan ettiklerini belirterek şöyle konuştu:

Samsun'dan Kırıkkale'ye, Edirne'den Sivas'a, Kayseri'den Mardin'e, ülkemizin dört bir yanında gerçekleştirilecek bu yatırımlar 20 bin fazla nitelikli istihdam oluşturacak, cari dengemize yıllık 12,4 milyar dolar katkı sağlayacak.