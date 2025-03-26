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Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi Tanıtım Toplantısı'na katılarak hedefleri açıkladı.

Erdoğan, strateji ile ilgili olarak, "İnsan kaynağımızı dijital yetkinliklerle dönüştürecek yerli, milli siber güvenlik uygulamalarıyla dijital altyapımızı daha dirençli hale getireceğiz. Kuantum teknolojilerinde ülkemizin insan kaynağını ve araştırma altyapısını güçlendirecek Ulusal Kuantum Enstitüsü'nü kuracağız. Uydu üretimindeki yeteneklerimizi bir araya getirecek, uluslararası rekabet gücünü yükseltecek bir milli uyduyu sistem olarak kuracağız." açıklamalarını yaptı.

"KAAN SERİ ÜRETİME GEÇECEK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi Tanıtım Toplantısı'nda hedefleri sıralarken, şu açıklamada bulundu:

Teknolojide bağımsızlığı en üst seviyeye çıkarmayı, Türkiye'yi hem teknoloji üreten hem de yüksek teknolojili ürün üretimi ve ihracatında lider ülkelerden biri konumuna taşımayı arzu ediyoruz. Ülkemiz son 23 yılda kalkınmada, teknolojide, savunma sanayiinde elde ettiği başarılarla küresel güç dengelerinde söz sahibi bir ülke oldu. Savunma paradigmalarını değiştiren insansız hava araçlarımız göğsümüzü kabartıyor. Beşinci nesil savaş uçağımız KAAN gökyüzüyle buluştu. Milli muharip uçağımız KAAN seri üretime geçecek. Çelik Kubbe ile hava savunma sistemlerimizi tek bir ağa entegre edeceğiz.

"MİLLETİMİZ HİÇBİR YERLİ VE MİLLİ MARKAYI ÜÇ-BEŞ MUHTERİSİN FAŞİZAN SİYASETİNE YEM ETMEYECEKTİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda "Milletimiz bu ülkede üreten, istihdam sağlayan hiçbir yerli ve milli markayı üç-beş muhterisin faşizan siyasetine yem etmeyecektir." dedi.

YENİ BİR DÖNEM

"Milletimize karşı sorumluluğumuz daha büyük idealler için çalışmamızı, küresel ekonomide kalıcı bir liderlik inşa etmemizi gerektiriyor.", sanayi ve teknolojide 2020 hedeflerini şöyle sıraladı:

İçinde bulunduğumuz küresel konjonktür yeni bir döneme işaret ediyor. Biz de tüm stratejilerimizi buna göre belirliyoruz. Yeni mücadele dönemine her açıdan hazırlıklı ve planlı girmeyi hedefliyoruz. 2030 Sanayi ve Teknoloji Strateji belgesini bu anlayışla şekillendirdik.

"TÜRKİYE’Yİ YÜKSEK TEKNOLOJİ ÜRETEN VE İHRAÇ EDEN ÜLKELER ARASINDA ÜST SIRALARA TAŞIMAYI HEDEFLİYORUZ"

Teknolojide bağımsızlığı en üst seviyeye çıkartmayı, Türkiye’yi yüksek teknoloji üreten ve ihraç eden ülkeler arasında üst sıralara taşımayı hedefliyoruz. Küresel güç dengelerinde söz sahibi bir ülke olduk. İHA’larımız göğsümüzü kabartıyor. İlk yerli ve akıllı otomobilimiz Togg yollarda. Kimi kendini bilmezler tarafından sözde boykot listesine konmasını aziz milletimizin takdirine havale ediyoruz.

Aziz milletimiz, hiçbir yerli ve milli markayı üç-beş faşizanın siyasetine yem etmeyecektir.

"TÜRKSAT 6A’YI YÖRÜNGEYE GÖNDERDİK"

Yüzde 80’in üzerinde yerlilikle ürettiğimiz ilk yerli uydumuz Türksat 6A’yı yörüngeye gönderdik. Antarktika'ya 9 Arktik’e 4 büyük sefer düzenledik. Teknofestlerle milyonlarca gencimizi ülkemizin teknoloji yolculuğuna kazandırdık. Türkiye’nin inovasyon ekosistemini neredeyse sıfırdan kurduk.

STRATEJİNİN 5 ANA ÇERÇEVESİ

Stratejimiz 5 ana çerçevede belirlenmiş 100 strateji ve 20 makro hedef içeriyor. Yüksek teknolojide ve kritik alanlarda Ar-Ge ve üretim kapasitesini artıracak, dışa bağımlılığı ortadan kaldıracağız. Yarı iletkenler, nükleer teknolojiler, biyoteknoloji gibi stratejik alanlarda kamu destekleriyle geliştireceğiz. Otomotiv sektörünün batarya, hidrojen yakıt pili ve elektronik yakıt teknolojilerine geçişini sağlamak üzere adımlar atacağız. Uçan araba ve otonom araç teknolojileri, batarya ve enerji depolama teknolojilerine yönelik AR-GE ve inovasyon çalışmalarıyla yatırımları destekleyeceğiz.

"YENİ NESİL HABERLEŞME ALTYAPIMIZI GÜÇLENDİRİCİ ADIMLAR ATACAĞIZ"

Erdoğan, Sanayileşme İcra Komitesinin sağlayacağı koordinasyonla yerli ve milli ürünlerin kamuya tedarikinde engelleri kaldırarak, bugüne kadar görülmemiş ölçüde bir yerli üretim teknoloji hamlesine imza atacaklarını ifade ederek konuşmasına şöyle devam etti:

Ülkemizi teknoloji girişimciliği alanında küresel çekim merkezlerinden birisi haline getireceğiz. İkinci amacımız, dijital ekonomiye geçişi sağlayarak teknoloji çağının lider ülkelerinden biri olmak. Fiber iletişim 5G ve ötesi yeni nesil haberleşme altyapımızı güçlendirici adımlar atacağız. Endüstriyel robotlar konusunda yerli üretim kapasitesi artırılacak. İnsan kaynağımızı dijital yetkinliklerle dönüştürecek yerli, milli siber güvenlik uygulamalarıyla dijital altyapımızı daha dirençli hale getireceğiz. Yerli ve milli siber güvenlik uygulamalarıyla Türkiye’nin dijital altyapısını güçlendireceğiz.

"KARBON EMİSYONLARI AZALTILACAK"

Üçüncü amacımız yeşil ve döngüsel ekonomiye geçişi sağlayarak sanayi kaynaklı karbon emisyonlarını azaltmak. Sınırda karbon düzenleme mekanizmasına uyum düzeyimizi artıracak düzenlemeleri hayata geçireceğiz. Rüzgar türbini konusunda yerli üretimi hayata geçireceğiz.

"KÜRESEL PAZARLARA ENTEGRASYON VE REKABET GÜCÜNÜ ARTIRMAK HEDEFİMİZ"

Dördüncü amacımız küresel pazarlara entegrasyon ve rekabet gücünü artırmak. Kritik ham madde ve minerallere erişimi güvence altına almak için stratejik iş birlikleri tahsis edeceğiz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ülkemizin sanayileşme birikimini Türk devletleri Orta Doğu ve Afrika ülkeleriyle paylaşarak kılavuzluk edecek.

"İMALAT SANAYİSİNİN VERİMLİLİK KAPASİTE VE ÖLÇEK SORUNLARINI ÇÖZECEĞİZ"

5. ve son amacı imalat sanayisinin verimlilik kapasite ve ölçek sorunlarını çözmek olarak belirledik. Afet yönetimi teknolojilerini geliştirerek afetlere dayanıklı bir ekosistem oluşturacağız.

HEDEF: 2030’A KADAR 100 BİN TEKNOLOJİ GİRİŞİMİ VE 100 MİLYAR DOLARLIK DEĞERLEME

Sanayimizin verimlilik odaklı dönüşümüne rehberlik edecek model fabrikaların sayısını çoğaltacak, KOBİ’lerin ölçek büyütmesini destekleyeceğiz. 247 milyar dolar seviyesine ulaşan imalat sanayisi ihracatımızı 2030'da 400 milyar dolara ulaştıracağız. Yüksek teknolojiyi 30 milyar dolar seviyesine taşıyacağız. 2030’a kadar 100 bin teknoloji girişimi ve 100 milyar dolarlık değerleme hedeflerimize ulaşacağız.

ÖNCELİKLİ 37 PROJE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı kalkınma hamlesi programıyla sanayimize teknoloji ve kalkınma bakımından seviye atlatacak." diyerek, 37 öncelikli proje ve program da tanımladılarını belirterek şöyle sıraladı:

-Uydu üretimindeki yeteneklerimizi bir araya getirecek, uluslararası rekabet gücünü yükseltecek bir milli uyduyu sistem olarak kuracağız.

-Savunma sanayiimizdeki başarımızın uzay alanında da kurulması için uzay teknopark tesis edeceğiz.

-Mega endüstriyel parklar inşa edeceğiz.

-Biyoteknoloji araştırma altyapılarını güçlendirecek, yerli biyoteknolojik ilaç üretimini destekleyeceğiz.

-Nükleer enerji alanında, büyük sıçrama sağlayacak bir nükleer teknopark kuracak ve yerli modüler nükleer reaktör geliştireceğiz.

-Antarktika'ya bir kutup araştırma üssü inşa edeceğiz.

-Çip üretiminin tüm aşamalarını Türkiye'de gerçekleştireceğiz.

-Yapay zeka süper bilgisayar yatırım programımız ile daha üst seviyelere taşıyacağız.

-Tersine beyin göçü programımızla yurt dışında yaşayan nitelikli bilim insanlarının ülkemizde araştırmalarına devam etmelerini teşvik ediyoruz.

-Sanayi ve teknoloji kolejleri kuracağız.

-Milli teknoloji atölyeyeleri tesis edeceğiz.

-Yeni yatırım teşvik sistemini hayata geçiriyoruz.

-Teşvik mekanizmasının detaylarını yakında kamuoyuyla paylaşacağız.

-Milli muharip uçağımız KAAN seri üretime geçecek.

-Çelik Kubbe ile hava savunma sistemlerimizi tek bir ağa entegre edeceğiz.

-Kuantum teknolojilerinde ülkemizin insan kaynağını ve araştırma altyapısını güçlendirecek Ulusal Kuantum Enstitüsü'nü kuracağız.

19 YENİ YATIRIM

Bugün aynı zamanda 19 yeni yatırımın da tanıtımını yapıyoruz. 9 milyar doları aşan bu yatırımlar tamamlandığında 20 bini aşan istihdam sağlanacak. Cari dengemize 12 milyar dolar katkı sağlanacak.

ŞİRKETLERE BELGE VERİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda bazı şirketlere ''Türkiye'nin kalkınma yolculuğuna yatırımlarınızla sunduğunuz katkılardan dolayı teşekkür ederim.'' yazılı belgelerini takdim etti.