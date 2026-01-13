Citigroup, altın ve gümüş tahminini yükseltti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Citigroup; artan jeopolitik riskler, fiziki arz sıkıntıları ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bağımsızlığına yönelik yenilenen belirsizlikler nedeniyle değerli metallere ilişkin kısa vadede yükseliş bekliyor.

Citi, 3 aylık temel senaryosu kapsamında altın için hedef fiyatını ons başına 5 bin dolar, gümüş için ise 100 dolar olarak açıkladı.

"ALTIN ÜÇ AYLIK SÜREÇTE 5 BİN DOLARA ÇIKACAK"

Bloomberg News’e göre banka, 0-3 aylık dönem için altın fiyat hedefini ons başına 4 bin 200 dolardan 5 bin dolara, gümüş hedefini ise 62 dolardan 100 dolara yükseltti.

Analistler arasında Max Layton’ın da bulunduğu Citi ekibi, bu değerlendirmeyi yatırımcılara gönderilen bir notta paylaştı. Citigroup, “Yatırım ivmesi güçlü kalmaya devam ediyor ve çok sayıda yükseliş yönlü faktörün ilk çeyrek boyunca etkisini koruması muhtemel” ifadelerini kullandı.

"RİSKLER AZALDIĞINDA ALTINA TALEP BASKISI YAPACAK"

Banka, temel senaryosunda Venezuela, İran ve Ukrayna çevresindeki jeopolitik risklerin yılın ilerleyen dönemlerinde azalmasının, özellikle altın tarafında, korunma amaçlı talep üzerinde baskı yaratabileceğini öngörüyor.

UZUN DÖNEM BEKLENTİ

Citigroup’un 6-12 aylık dönem için hedefleri ise altın için ons başına 4 bin dolar, gümüş için 70 dolar seviyesinde bulunuyor.

3 AYLIK BEKLENTİ

Altın için hedef fiyat ons başına: 5 bin dolar

Gümüş için hedef fiyat ons başına: 100 dolar

12 AYLIK BEKLENTİ

Altın için ons başına: 4 bin dolar

Gümüş için ons başına 70 dolar