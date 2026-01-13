ABD-İran gerilimi petrol fiyatlarını artırdı

- ABD ile İran arasındaki gerilim, petrol fiyatlarını artırdı.
- Trump'ın İran'ın müttefiklerine uyguladığı yeni gümrük vergileri ve askeri harekat tehditleri, belirsizliği artırdı.
- Brent petrol fiyatları yükselirken, WTI ham petrol vadeli işlemleri son bir aydaki en yüksek seviyeye çıktı.
İran'daki rejim tartışmaları ve protestolarda yaşanan can kaybı, ABD'nin müdahale riskini doğurdu.,
İran yönetimi ile restleşen ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile iş yapan ülkelere yüzde 25 gümrük vergisi uygulama kararı tepki gördü.
ABD'nin İran'ın müttefiklerine gümrük vergisi uygulaması sonrasında petrol fiyatları yükseldi.
HAM PETROL: 59,7 DOLAR
ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın ticaret ortaklarına yeni gümrük vergileri getireceğini açıklamasının ardından WTI ham petrol vadeli işlemleri, varil başına yaklaşık 59,7 dolara yükselerek bir aydan fazla süredir en yüksek seviyesine ulaştı.
BRENT PETROL, 63,71 DOLAR
Brent petrol ise yüzde 0,25 oranında primle 63,71 dolar seviyelerinde işlem görüyor.
TRUMP'IN KARARI PETROL FİYATLARINI ARTIRDI
Trump, İran'la iş yapan herhangi bir ülkenin mallarına yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacağını söyleyerek, ülke genelinde yaygın protestoların ortasında baskıyı artırdı.
Yeni gümrük vergilerine ek olarak Trump, İran'a karşı olası askeri harekat uyarısında da bulunarak bölgedeki belirsizliği artırdı.
Bu gelişmeler, küresel arzın önemli bir kaynağı olan İran petrol ihracatında potansiyel aksamalara ilişkin korkuları körükledi.
Arz endişeleri başka yerlerde de arttı. Kazakistan'ın petrol üretimi, olumsuz hava koşulları, bakım çalışmaları ve Ukrayna insansız hava aracı saldırılarının Rus altyapısına verdiği hasardan etkileniyor.