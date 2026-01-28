Citigroup: Gümüş fiyatları 3 ay rekora devam edecek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Gümüş, aynı zamanda üretimde aranan bir metal olması ve yataklarının sınırlı bulunması nedeni ile yükselmeye devam ediyor.

Gümüş fiyatlarında yaşanan ani değişimler sonrasında Citi’den yeni tahmin geldi. Bugün gümüşün onsu 114.78 dolardan işlem görürken, banka gümüşün 3 ay içinde ons başına 150 dolar seviyesine yaklaşacağını öngörüyor.

Gümüşün şu andaki gram fiyatı ise 160,08 lirada.

Gümüş fiyatlarının rekor seviyeleri görmesinin ardından Citigroup, fiyat tahminini açıkladı. Bankaya göre gümüş fiyatları rekor seviyelerdeki seyrine devam edecek.

ÇİN'DEKİ GÜÇLÜ ALIM İVMESİ REKORU TETİKLİYOR

Citigroup analistleri, Çin'deki güçlü alım ivmesinin süreceğini öngörüyor ve mevcut yatırımcıları satışa yönlendirmek için daha yüksek fiyatlara ihtiyaç duyulacağını belirtiyor.

“EĞİLİM DEVAM EDECEK”

Analistler, salı günü yayımladıkları notta, "Gümüş, 'altının karesi' veya 'altın steroite girmiş gibi' davranıyor. Gümüş, altına kıyasla tarihsel standartlara göre pahalı görünene kadar bu eğilimin devam edeceğini düşünüyoruz.” ifadelerine yer verdi.