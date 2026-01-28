Diyarbakır enerjide merkez olma yolunda: Üç kuyudan çıkan gaz elektriğe dönüşüyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Diyarbakır’da yürütülen doğalgaz ve petrol üretim faaliyetlerine ilişkin yeni verileri paylaştı. Açıklamaya göre kentte bulunan üç ayrı kuyudan çıkarılan doğalgaz, elektrik üretiminde kullanılıyor.

GÜNLÜK ÜRETİM 60 BİN METREKÜP

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından işletilen Katin-6, Derin Barbeş-1 ve Derin Barbeş-3 kuyularından günlük toplam 60 bin metreküp doğalgaz elde ediliyor. Üretilen gaz, Katin İstasyonu’na taşınarak burada çeşitli işlemlerden geçiriliyor ve kuru gaz haline getiriliyor.

11 PETROL KUYUSUNUN ENERJİSİ BU SANTRALDEN

Kuru gaz, 12 aktif gaz çevirim jeneratörü aracılığıyla elektriğe dönüştürülüyor. 15,4 megavat kurulu güce sahip Katin Güç Ünitesi, günlük ortalama 9,3 megavat elektrik üreterek Diyarbakır’daki 11 petrol kuyusu ile yüzey tesislerinin tüm enerji ihtiyacını tek başına karşılıyor.

50 BİN HANEYE YETECEK KAPASİTE, MİLYONLUK KATKI

Yaklaşık 50 bin hanenin elektrik tüketimine denk üretim kapasitesine sahip tesis, Türkiye ekonomisine yıllık yaklaşık 475 milyon lira katkı sağlıyor. Böylece bölgedeki petrol sahalarında operasyonel süreklilik de güvence altına alınıyor.

YERLİ KAYNAKLARLA YENİ PROJELER YOLDA

TPAO, yerli enerji kaynaklarının verimli kullanımı hedefi doğrultusunda benzer doğal gazdan elektrik üretim projelerini diğer sahalarda da yaygınlaştırmak üzere çalışmalarını sürdürüyor.