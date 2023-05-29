Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçlarının iş dünyasına olumlu yansımaları sürüyor Cumhurbaşkanlığı seçimi Recep Tayyip Erdoğan'ın başarısı ile sonuçlandı. Bu sonuç iş dünyasına yeni bir enerji verdi. Temsilciler bir bir artık çalışma zamanı geldiğini belirterek, yeni hedeflere daha belirli bir ortamda gitmenin huzuruna vurgu yaptı.

AA

Türkiye'de, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi, Recep Tayyip Erdoğan'ın başarısı ile tamamlandı.

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSTİM) Başkanı Memiş Kütükcü ve Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İş İnsanları ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Levent Çamur, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kütükcü, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin bir seçim dönemini daha demokrasi şöleni havasında tamamladığını belirterek, milletin teveccühü ile yeniden seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

"Vakit, büyük Türkiye için yatırım, üretim, istihdam ve ihracatı önceleyen yeni reformlar hayata geçirme vakti"

Artık seçim döneminin geride kaldığına işaret eden Kütükcü, şunları kaydetti:

Vakit, büyük Türkiye için yatırım, üretim, istihdam ve ihracatı önceleyen yeni reformlar hayata geçirme vakti. Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılında Türkiye'yi daha rekabetçi ve güçlü bir üretim ülkesi haline getirmek için hep birlikte daha fazla çalışmak, daha çok üretmek zorundayız. Türkiye'nin üreten gücü organize sanayi bölgeleri olarak bu motivasyonla durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz.

"Ekonomiye odaklanma zamanı"

Çamur da seçim sonucunun ülkeye ve millete hayırlı olmasını dileyerek, ekonomiye odaklanacak dönemin başladığına işaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik eden Çamur, 28 Mayıs'ta sandıktan çıkan sonucun güven ve istikrarı güçlendireceğine inandıklarını, iş dünyasının, yeni ekonomi yönetiminin plan ve programını heyecanla beklediğini ifade etti.

"Yüksek enflasyon ve cari açık ivedilikle ele alınmalı"

İhracatı artırıp, ithalatı kontrol altına almak zorunda olduklarını belirten Çamur, şu değerlendirmelerde bulundu:

Neyi ithal ediyoruz, en çok hangi ürüne para harcıyoruz? İlk iş buna bakıp, ona göre yerli ham madde üretim planlaması yapmak zorundayız. Yerli üretim için bugüne kadar gerçekten güzel teşvikler, destekler verildi, birçok sanayici de bunlardan faydalandı, projeler hayata geçirdi. Ancak yeni dönemde bunu bir milli politika gibi ele alıp, stratejik olarak doğru dizmek durumundayız. İhtisas sektörleri, sanayiciler, üniversiteler, sanayi odaları ve meslek örgütlerinden oluşacak bir çalışma grubu tarafından bu stratejik dizilim yapılmalıdır. Bu sayede cari açık tedavi edilebilir, yeni yatırımların önü açılır, yan sektörler bile gelişir. İstikrar da vadedersek, birçok kalemde Türkiye üretim üssü haline gelir. Zaman şimdi ekonomiye odaklanma, iki kronik meselenin, yüksek enflasyon ve cari açığın ivedilikle ele alınması zamanı.