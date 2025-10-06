Darphane'den 8 ay sonra bir ilk: Yeni paralar basılıp, tedavüle girdi

Beliril zamanlarda piyasaya sunulan manipülatif bir haber...

Bu haber, yüksek enflasyon gerekçesiyle Darphane'nin bozuk para basımını durdurduğu algısı.

TEDAVÜLE GİRDİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, 8 aydan beri basılmayan para yeniden bastı.

Halk arazında 'bozuk para' olarak anılan madeni ufaklık para birimleri basılarak yeniden tedavüle girdi.

YENİ PARA BASILDI

Darphane, 1 kuruştan 240 bin adet, 5 kuruştan 180 bin adet, 10 kuruştan 360 bin adet basıldı.

Böylece, "50 kuruş maliyeti yükseldiği için artık basılmayacak" iddiaları geçtiğimiz günlerde yalanlanmıştı.

54 MİLYON TL'NİN ÜZERİNDE BASILDI

Ayrıca eylül ayında 990 bin adet 50 kuruş basımı gerçekleşmişti.

Eylül ayında böylece madeni ufaklık paralar toplamda 54 milyon 210 bin lira olarak basılmış oldu.

İDDİALAR YALANLANMIŞ OLDU

Madeni paralara ilişkin olarak maliyetlerinin yükseldiği için basımlarının durduğu veya duracağı iddiaları zaman zaman ortaya çıkıyor.

Ancak son yapılan veri açıklamasıyla bu iddiaların tamamının yalan ve asılsız olduğu, itibar edilmemesi gerekliliğini ortaya koydu.