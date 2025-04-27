Değerli metaller haftayı düşüşle kapattı

AA

Değerli metallerde, küresel piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle karışık bir seyir izlendi.

Tahvil faizlerindeki gerileme, faiz getirisi olmayan emtialar için destekleyici bir zemin oluştururken, dolar endeksindeki kısmi güçlenme ise değerli metaller üzerinde baskı yarattı.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump'ın, önceki söylemlerinin aksine, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın görevine son vermeyi düşünmediğini belirtmesi ve ticaret savaşlarına ilişkin yaptığı ılımlı açıklamalar, risk iştahını artırarak güvenli liman varlıklara olan talebi zayıflattı.

ALTININ ONSU 3 BİN 500 DOLARDAN 3 BİN 319 DOLARA GERİLEDİ

Bu gelişmelerle altının ons fiyatı, rekorunu 3 bin 500 dolara çıkarmasının ardından geri çekilerek haftayı yüzde 0,1 değer kazancıyla 3 bin 319 dolardan kapattı.

PALADYUM, PLATİN VE GÜMÜŞ

Ons bazında fiyatlar, paladyumda yüzde 2,2 azalırken platinde yatay seyretti, gümüşte yüzde 2,1 arttı.

BAKIRIN LİBRESİ YÜZDE 3,2 AZALDI

Baz metallerde tezgah üstü piyasada bu hafta fiyatlar libre bazında bakırda yüzde 3,2, kurşunda yüzde 1,3 alüminyumda ve çinkoda yüzde 2,3 artarken, nikelde yüzde 1,3 azaldı.