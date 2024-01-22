Deprem bölgesinin yeniden imarı için ayrılan bütçe belli oldu Depremden etkilenecek 11 ile tarım, imalat, eğitim, ulaştırma, turizm ve konut gibi birçok alanda yatırım planlandı. Bu yatırımların içeriği ve miktarları, 2024 Yılı Yatırım Programı'na yer aldı.

AA

Kahramanmaraş merkezli geçen yıl 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen 11 ilin yer aldığı bölgenin yeniden imarı için yeni projeler planlandı.

2024 Yılı Yatırım Programı'na göre; depremlerden etkilenen bölgede bu yıl tarım, imalat, eğitim, ulaştırma, turizm ve konut gibi birçok alanda yatırım gerçekleştirilecek.

Depremden etkilenen illerde eğitim ve kültür yatırımları da yapılacak.

Belirlenen alanlarda hangi projeye ne kadar aktarılacağı da belli oldu.

DSİ'ye deprem onarımları için 2 milyar lira

Tarım alanında, taşkın koruma işlemleri kapsamında, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce 11 ilde yürütülecek deprem onarımları için 2 milyar lira ayrıldı.

İskenderun Balıkçı Barınağı Yapımı Projesi'ne 208 milyon lira

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca 2025'te tamamlanması planlanan "Deprem Sonrası İskenderun Balıkçı Barınağı Yapımı Projesi" için ise 208 milyon lira harcanması planlanıyor.

Sanayi İş Yerlerinin Yapımı Projesi'ne 5 milyar lira

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın "Deprem Bölgesindeki Sanayi İş Yerlerinin Yapımı Projesi" de öne çıkan yatırım başlıkları arasında yer alıyor. Bu proje için 2024'te 5 milyar lira ayrıldı.

TCDD'ye 11 milyar lira

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğünce, demir yollarında deprem nedeniyle oluşan hasarlarının giderilmesi için 11 milyar liralık yatırım öngörülüyor, projenin 2027'de tamamlanması planlanıyor.

Yeniden İmar Projesi'ne 6 milyar lira

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 12 ilde yürüttüğü "Türkiye Deprem Sonrası İyileşme ve Yeniden İmar Projesi" çerçevesinde, 2024'te yaklaşık 6 milyar liralık yatırım yapılması hedefleniyor.

Yeniden Yapılanma kapsamında 3,7 milyar lira

Bakanlıkça yürütülen bir diğer proje olan "Deprem Sonrası Yeniden Yapılanma" kapsamında da 3,7 milyar lira harcanacağı tahmin ediliyor.

Çelik yapılı okul inşası için 7,5 milyar lira

Bu kapsamda, Milli Eğitim Bakanlığı'nca bölgedeki 11 ilde çelik yapılı okul inşası için 7,5 milyar liralık yatırımın hayata geçirilmesi bekleniyor.

Kültürel varlıkların bakımı için 1,4 milyar lira

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın deprem bölgesindeki kültürel varlıkların bakımı, onarımı, çevre düzenlemesini içeren projeleri için bu yıl 1,4 milyar lira ayrıldı.

Bu kapsamda Adıyaman, Diyarbakır, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Şanlıurfa ve Adana'daki hasarlı müzeler onarılacak.

Kütüphanenin onarımı için bu yıl 200 milyon lira

Ayrıca; Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Şanlıurfa ve Osmaniye'de toplamda 66 bin 800 metrekarelik kütüphanenin onarımı da bir diğer proje olarak dikkati çekiyor. Söz konusu çalışmalar için bu yıl 200 milyon lira harcanması öngörülüyor.

Altyapı projeleri

İller Bankası AŞ Genel Müdürlüğü, deprem bölgesindeki şehirlerin içme suyu ve kanalizasyon altyapısının imarına yönelik yatırımlar gerçekleştirecek.

İçme suyu projeleri için 1,2 milyar lira

İçme suyu projeleri için, Adana ve Kahramanmaraş'taki depolama, kentsel altyapı projesi için 2024'te 1,2 milyar lira ayrıldı.

Kanalizasyon şebekesi için 3,7 milyar lira

Söz konusu illerdeki kanalizasyon şebekesi, atık su arıtma tesisi ve yağmur suyu şebeke yapımı için de 3,7 milyar lira harcanması öngörüldü.

İsale hattı, kentsel altyapı, rehabilitasyon ve şebeke yapımı için Adıyaman, Hatay, Malatya ve Şanlıurfa illerini kapsayan proje çerçevesinde bu yıl toplam 2,2 milyar liralık yatırım yapılacak.

Bu illerde kanalizasyon şebekesi, atık su arıtma tesisi için de 2,8 milyar lira harcanacağı tahmin ediliyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)