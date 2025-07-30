Dev banka işleme kapatılıyor! O tarihte işlem yapılmayacak

QNB Bank çatısı altında 13 yıldır hizmet veren Enpara ayrı bir banka olarak yola çıkmaya hazırlanıyor.

Önümüzdeki aylarda müstakil bir banka olarak hizmet vermeye başlayacak olan Enpara, gerekli izinlerin alınmasının ardında devir çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Enpara'nın paylarının dağıtacağı işlemler nedeniyle Borsa İstanbul’da işlem gören QNB Bank, 15 Ağustos 2025 tarihinde işlemlere kapatılacak.

SON İŞLEM GÖRECEĞİ TARİH

Borsa İstanbul’da işlem gören yatırımcıları yakından ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. QNB Bank, Piyasa Öncesi İşlem Platformu’nda (PÖİP) işlem gören paylarının 14 Ağustos 2025 tarihinde son kez işlem göreceğini ve ertesi gün yani 15 Ağustos 2025 seansı öncesinde işlem sırasının kapatılacağını duyurdu.

Söz konusu karar, QNB Bank’ın kendi talebi doğrultusunda ve takas süreleri göz önünde bulundurularak alındı.