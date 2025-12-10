Dev doğalgaz tankeri Çanakkale'den geçerken trafik durduruldu

- İngiltere bandıralı 'Gryphon A' doğalgaz tankeri, Çanakkale Boğazı'ndan geçerken Boğaz, güney-kuzey transit gemi geçişlerine kapatıldı.
- Tankere 'Nene Hatun' ve 'Kurtarma-19' acil müdahale gemileri eşlik etti.
- Tanker, 'Boka Sweeper' gemisi tarafından çekilerek Yalova Tersanesi'ne götürülüyor.
İngiltere bandıralı "Gryphon A" adlı boş doğalgaz tankeri, Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı.
Tankere, Çanakkale Boğazı'nı geçişi sırasında, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı Türkiye'nin ilk acil müdahale gemisi "Nene Hatun" ve "Kurtarma-19" eşlik ediyor.
Çanakkale Boğazı, tankerin geçişi sırasında güney-kuzey yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı.
Tankerin Marmara Denizi'ne ulaşmasının ardından deniz trafiğinin normale döneceği bildirildi.
YALOVA TERSANESİ’NE GÖTÜRÜLÜYOR
İngiltere’nin Aberdeen Limanı’ndan hareket eden, 260 metre uzunluğunda ve 40 metre genişliğindeki doğalgaz tankeri, 88 metre uzunluğundaki Malta bayraklı çapa taşıma gemisi “Boka Sweeper” tarafından çekilerek Yalova Tersanesi’ne götürülüyor.