Devlet Bahçeli'den emekli maaşı açıklaması MHP Genel Başkanı Bahçeli, emekli maaşlarına ilişkin "Bir müjde gelir mi?" sorusuna "Cumhurbaşkanlığı hükümeti çok yönlü bir çalışma içinde. Zannediyorum kısa sürede de sonuç verirler diye düşünüyoruz." yanıtını verdi.

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ANKA

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü önündeki terör saldırısının ardından TBMM'de 28. Dönem 2. Yasama Yılı açılışı, geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştiriliyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün açılış için bulunduğu TBMM'de basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Sabah saatlerinde İçişleri Bakanlığı'nın önünde meydana gelen bombalı saldırıya ilişkin görüşlerinin sorulması üzerine MHP Başkanı Bahçeli, "Açıklamada bulundum, bu yeterli zannediyorum." yanıtını verdi.

Bahçeli'ye "Emekli maaşlarıyla ilgili grubunuzun dile getirmiş olduğu bir vaat vardı. Bununla ilgili görüşmeleriniz oldu mu? Bir müjde gelir mi?" sorusu yöneltildi.

"Kısa sürede sonuç verirler diye düşünüyoruz"

Devlet Bahçeli emeklilerin maaşları ile ilgili yöneltilen soruya şu yanıtı verdi:

Bizim özel bir görüşmemiz tekrar olmadı. Ama Cumhurbaşkanlığı hükümeti çok yönlü bir çalışma içinde. Zannediyorum kısa sürede de sonuç verirler diye düşünüyoruz.