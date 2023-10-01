Devlet Bahçeli: Terör örgütleri emellerine muvaffak olamayacaklar Bu sabah saatlerinde Ankara'da bombalı terör eylemi gerçekleştirildi. MHP Genel Başkanı Bahçeli, bir mesaj yayınlayarak başkentteki terör olayını lanetledi.

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TBMM'nin açılış gününün öncesinde bombalı eylem düzenlendi.

Ankara’da sabah saatlerinde düzenlenen terör saldırısında 2 teröristten biri kendisini patlatırken diğeri ise güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bu sabah saat 9.30'da Ankara'da gerçekleştirilen terör eylemini kınayan bir mesaj yayınladı.

"Teröristlerin alçak ve kanlı teşebbüsleri çok şükür berhava edilmiştir"

Bahçeli'nin paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

Bugün sabah Emniyet Genel Müdürlüğümüzü doğrudan hedef alan bombalı terör saldırısını lanetliyorum. Bu hain eylemin failleri olan iki teröristten birisinin kendisini patlattığı, diğerinin de etkisiz hale getirildiği anlaşılmıştır. TBMM’nin yeni yasama yılının açılış gününde teröristlerin alçak ve kanlı teşebbüsleri çok şükür berhava edilmiştir.

"Terör örgütleri asla emellerine muvaffak olamayacaklardır"

Türkiye Cumhuriyeti devleti toplumsal huzur ve güvenliği sağlama hususunda tavizsizdir. Terör örgütleri ve arkasındaki destekçileri ne yaparlarsa yapsınlar asla emellerine muvaffak olamayacaklardır. Bilinsin ki terörün kökü milli birlik ve dayanışma ruhuyla kazınacaktır.