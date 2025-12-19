Devlet tahvili ve hazine bonosu gelirleri için düzenleme: Tevkifat oranı yüzde sıfırda kalacak

- Devlet tahvili, hazine bonosu ve kira sertifikası gelirlerine uygulanan yüzde sıfır tevkifat oranı 30 Haziran 2026'ya kadar sürecek.
- Gelecek yılın ilk yarısında iktisap edilen bu kıymetlerden de yüzde sıfır tevkifat uygulanacak.
Devlet tahvili ve hazine bonoları ile Hazine tarafından kurulan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelirlere ilişkin yüzde sıfır indirimli tevkifat oranı uygulaması, 30 Haziran 2026'ya kadar sürecek.
Buna göre devlet tahvili ve hazine bonoları ile Hazinece kurulan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelirler için yürürlükte olan indirimli tevkifat oranı (yüzde sıfır) uygulaması, 30 Haziran 2026'ya kadar uzatıldı.
Düzenleme kapsamında gelecek yıl, 1 Ocak-30 Haziran döneminde iktisap edilen bu kıymetlerden elde edilecek gelirler için tevkifat oranının yüzde sıfır olarak uygulanmasına devam edilecek.