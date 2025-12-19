Devlet tahvili ve hazine bonosu gelirleri için düzenleme: Tevkifat oranı yüzde sıfırda kalacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Devlet tahvili ve hazine bonoları ile Hazine tarafından kurulan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelirlere ilişkin yüzde sıfır indirimli tevkifat oranı uygulaması, 30 Haziran 2026'ya kadar sürecek.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

YÜRÜRLÜKTE OLAN UYGULAMA 30 HAZİRAN'A KADAR SÜRECEK

Buna göre devlet tahvili ve hazine bonoları ile Hazinece kurulan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelirler için yürürlükte olan indirimli tevkifat oranı (yüzde sıfır) uygulaması, 30 Haziran 2026'ya kadar uzatıldı.

TEVKİFAT ORANI YÜZDE SIFIR

Düzenleme kapsamında gelecek yıl, 1 Ocak-30 Haziran döneminde iktisap edilen bu kıymetlerden elde edilecek gelirler için tevkifat oranının yüzde sıfır olarak uygulanmasına devam edilecek.