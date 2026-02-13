Dijital baskı ve endüstriyel reklam sektöründe stratejik iş birliği

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Makine, ekipman, yazılım ve sarf malzemelerden, hemen her sektöre yönelik yaratıcı uygulama alanlarına kadar uzanan geniş bir ekosistemi kapsayan endüstriyel reklam ve dijital baskı sektörü, milyonlarca dolarlık hacmiyle dikkat çekiyor.

Bu alanda Türkiye’nin tek, bölgesinin ise en büyük ticaret buluşmalarından SIGN İstanbul ile sektörün çatı kuruluşu ARED Açıkhava ve Endüstriyel Reklamcılar Derneği arasında stratejik iş birliği anlaşması imzalandı.

Bu anlaşmayla sektör temsilcilerinin fuar çatısı altında daha güçlü şekilde bir araya getirilmesi, sektörel bilgi paylaşımının artırılması ve ekonomik katma değerin yükseltilmesi hedefleniyor.

GÜÇ BİRLİĞİ

SIGN İstanbul’un düzenleyicisi Informa Markets ile ARED Açıkhava ve Endüstriyel Reklamcılar Derneği güç birliğine gitti. Yapılan anlaşma kapsamında, ARED üyelerinin SIGN İstanbul’a aktif katılımının artırılması hedeflenirken; bu sayede ulusal ve uluslararası ölçekte ticari bağlantıların güçlendirilmesi ve yeni yatırım fırsatlarının oluşturulması amaçlanıyor. Ayrıca fuar süresince gerçekleştirilecek etkinliklerin ARED iş birliğiyle kurgulanması, sektörün güncel sorunlarına, dönüşüm alanlarına ve rekabet gücünü artıracak stratejilere odaklanan çözüm temelli içeriklerin birlikte hayata geçirilmesi planlanıyor.

SEKTÖR MEMNUN

SIGN İstanbul Fuar Direktörü Seda Bozkurt, ARED ile gerçekleştirilen stratejik iş birliğinin fuarın sektördeki temsil gücünü daha da artıracağını vurguladı.

ARED Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Acar ise bu anlaşmanın, dernek üyelerine yeni iş birlikleri ve ticari açılımlar sağlayacağını, sektörün uluslararası arenada daha güçlü temsil edilmesine katkı sunacağını belirtti.

FUAR EYLÜLDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK

ARED desteği ile gücüne güç katan fuar, eylül ayında İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek. ARED ile gerçekleştirilen stratejik iş birliği ile gücüne güç katan SIGN İstanbul’un 27. buluşması yeni tarihlerinde, yeni yerinde gerçekleşecek. Endüstriyel reklam ve dijital baskının kalbinin atacağı fuar, 23-26 Eylül tarihlerinde Çarşamba-Cumartesi günleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde ziyaretçilerini ağırlayacak. SIGN İstanbul 2026’da, en yeni dijital baskı teknolojilerinden geniş format makinelere, endüstriyel reklam uygulamalarından LED ekranlara, tekstil baskı çözümlerinden yenilikçi malzeme ve ekipmanlara kadar sektöre dair her şey bir arada sergilenecek.