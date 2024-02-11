Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, genel kurulda bir kez daha başkanlığa getirildi.
İstanbul'da düzenlenen DİSK 17. Genel Kurulu'nun üçüncü gününde genel başkanlık seçimi için oylama yapıldı.
Oylamaların ardından kongre sona erdi.
300 delegeden 244'ünün oyunu aldı
Saat 10.00'da başlayan oylamada, 300 delegeden 244'ünün oyunu alan Çerkezoğlu, bir kez daha genel başkanlığa seçildi.
Arzu Çerkezoğlu, burada yaptığı konuşmada, genel kurulun ardından aynı kararlılıkla çalışmalarını sürdüreceklerini belirterek, şöyle konuştu:
Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
Türkiye'nin dört bir yanında, doğusundan batısına, güneyinden kuzeyine, bütün iş kollarında DİSK'le buluşmayı bekleyen tüm kardeşlerimizle DİSK'i buluşturmak üzere yürüyoruz. Ürettiğimiz değerden hakça payımızı aldığımız, gelirde adalet, vergide adaletin olduğu, sendikal haklarımız için grev hakkımız için toplu sözleşme hakkımız için yürüyoruz..
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