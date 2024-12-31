Diyarbakır ve Trabzon'da açılanlarla birlikte OSB sayısı 366'ya çıktı

AA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'deki Organize Sanayi Bölgesi (OSB) sayısının 366'ya ulaştığını duyurdu.

Bakan Mehmet Fatih Kacır, toplam OSB sayısını vererek, yeni kurulan iki ihtisas OSB'ye ilişkin de sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"YILIN SON GÜNÜNDE ÜRETİME GÜÇ KATMAYA DEVAM"

Türkiye'nin üretim gücüne güç katacak adımları atmaya yılın son gününde de devam ettiklerine işaret eden Kacır, şunları kaydetti:

Diyarbakır Silvan Gıda ve Tarımsal Sanayi İhtisas ile Trabzon Araklı Hazır Giyim-Tekstil İhtisas OSB'yi ülkemize kazandırdık. Yeni OSB'lerimizle yaklaşık 3 milyon metrekare büyüklüğünde planlı sanayi alanı oluşturduk, toplam OSB sayımızı 366'ya yükselttik.

"YENİ SANAYİ BÖLGELERİMİZ HAYIRLI OLSUN"