Doğalgaz dağıtımında 2021 bağlantı ve hizmet bedellerinin üst sınırları belirlendi

Doğalgaz dağıtım şirketlerinin 2021 yılı için uygulayacağı abone bağlantı bedelinde üst sınır 749 lira olarak açıklandı.

Doğalgaz dağıtım şirketlerinin 2021 yılı için uygulayacağı abone bağlantı bedelinde üst sınır 749 lira olurken, bağlantısı yapılacak yeni sayaçların tiplerine bağlı olarak bedelleri 30 ila 306 lira olarak belirlendi.

Bağlantı güvence bedelleri yapılan bağlantı tipine bağlı olarak 35 ila 620 lira ve iç tesisat işlem bedelleri ise 52 ila 397 lira olacak.

DOĞALGAZ DAĞITIMINDA BAĞLANTI VE HİZMET BEDELLERİNİN ÜST SINIRLARI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), doğalgaz dağıtımında bağlantı ve hizmet bedellerinin üst sınırlarını tespit etti.

1 OCAK TARİHİNDEN GEÇERLİ

EPDK'nın konuyla ilgili kurul kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlandı. Karar, 1 Ocak tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girecek.