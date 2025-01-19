Doğalgaz desteğinde yılın ilk ödemeleri başladı

AA

Düzenli Doğalgaz Tüketim Desteği, 2022'den itibaren uygulanıyor.

2024 yılında 705 bin 315 hak sahibine toplam 1,4 milyar lira ödeme yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Düzenli Doğalgaz Tüketim Destek Programı'nda yeni yılın ilk ödemesinin başladığını, bu kapsamda 529 bin 162 hak sahibine toplam 303,1 milyon lira ödeme yapacaklarını bildirdi.

"BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN"

Destekten yararlanmak isteyen ihtiyaç sahiplerinin başvurularını, e-Devlet üzerinden Bakanlıkça sunulan "Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti" ekranından yapabileceğini aktaran Göktaş, başvuruların Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca (SYDV) titizlikle incelendiğini, verilen onayın ardından ödemelerin yapıldığını kaydetti.

Destekten yararlanacak olan vatandaşlar, mesken türü aboneliklerine ilişkin ikamet adreslerine ait faturalarını, PTT ödeme noktalarında ibraz etmek suretiyle destekten yararlanabiliyor.

"DESTEK, AYLIK 188 LİRA İLE 438 LİRA ARASINDA"

Göktaş, Doğalgaz Tüketim Desteğinin aylık 188 lira ile 438 lira arasında olduğunu, ilden ile değişkenlik gösteren tutarlar üzerinden hesaplandığını belirterek, "Düzenli Doğal Gaz Tüketim Destek Programı'nda yeni yılın ilk ödemeleri başladı. Bu kapsamda 529 bin 162 hak sahibine toplam 303,1 milyon lira ödeme yapacağız." ifadelerini kullandı.

DESTEKTEN YARARLANMANIN ŞARTLARI

Düzenli Doğalgaz Tüketim Desteğinden yararlanmak için Türk vatandaşı olmak, doğalgaz arzı sağlanan ilçe/beldede ikamet etmek, e-Devlet kapısı üzerinden destek programına başvurmak, ikamet adresinde ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı bir doğalgaz aboneliği bulunması, ikamet adreslerine ait mesken türü aboneliklerine ilişkin doğalgaz faturasının olması, kişi hakkında ilgili SYDV'nin hak sahipliği kararı vermesi gerekiyor.