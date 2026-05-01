Adana'da komşuların gürültü kavgası kanlı bitti: 5 yaralı

Adana'da komşular arasında gürültü nedeniyle çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.
Adana'nın Yüreğir ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde silahlı kavga çıktığı ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler komşular arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişinin yaralandığını belirledi.
Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
POMPALI TÜFEK VE TABANCA KULLANILMIŞ
Kavganın gürültü nedeniyle çıktığı, olayda pompalı tüfek ve tabanca kullanıldığı tespit edildi.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
