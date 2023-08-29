Doğalgaz ithalatı haziranda yüzde 39,2 azaldı Bugün açıklanan temmuz dış ticaret verilerine göre enerji ithalatında önemli oranda gerileme yaşandığı bildirilmişti. Ardından EPDK da haziran ayındaki doğalgaz ithalatına ilişkin verileri aynı doğrultuda paylaştı.

AA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), haziran ayına ilişkin "Doğalgaz Piyasası Sektör Raporu"nu yayınladı.

Raporda doğalgaz ithalatı yıllık ve aylık süreçte değerlendirildi, sanayi ve konutlardaki tüketim verileri de aktarıldı.

Türkiye'nin doğalgaz ithalatı haziranda, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 39,2 azalarak yaklaşık 2 milyar 332 milyon 420 bin metreküp oldu.

EPDK'nın raporuna göre, ithalatın yaklaşık 1 milyar 870 milyon 38 bin metreküpü boru hatlarıyla, 462 milyon 4 bin metreküpü de sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) tesisleri aracılığıyla yapıldı.

Boru hatlarıyla doğalgaz ithalatı haziranda geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 42,9, LNG ithalatı ise yüzde 17,7 azaldı.

Toplam doğalgaz ithalatı yüzde 39,2 azaldı

Toplam doğalgaz ithalatı da bu dönemde yüzde 39,2 azalarak yaklaşık 2 milyar 332 milyon 420 bin metreküp oldu.

Haziranda en fazla doğalgaz ithalatı Azerbaycan'dan yapıldı

En fazla doğalgaz ithalatı haziranda 743 milyon 680 bin metreküple Azerbaycan'dan yapılırken, bu ülkeyi 707 milyon 520 bin metreküple Rusya ve 419 milyon metreküple İran takip etti.

Rusya'dan doğalgaz ithalatı yüzde 58,1 azaldı

Rusya'dan doğalgaz ithalatı yüzde 58,1, İran'dan ithalat yüzde 50,9 azalırken, Azerbaycan'dan yapılan doğalgaz ithalatı yaklaşık yüzde 2 arttı.

Doğalgaz tüketimi yüzde 15,5 azaldı

Söz konusu dönemde ülkede doğalgaz tüketimi yüzde 15,5 azalarak yaklaşık 2 milyar 571 milyon metreküp oldu.

Sanayi sektörünün doğalgaz tüketimi yüzde 20,3 düşüşle yaklaşık 911 milyon metreküp olarak kayıtlara geçti.

Elektrik santrallerinde doğalgaz tüketimi yüzde 60,2 azalışla 377 milyon 870 bin metreküp oldu.

Konutların gaz tüketimi yüzde 78,1 arttı

Konutlardaki doğalgaz tüketimi ise bu dönemde yaklaşık yüzde 78,1 artarak 687 milyon 680 bin metreküp oldu.

Doğalgaz stok miktarı arttı

Türkiye'de doğalgaz stok miktarı haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 80,1 artışla yaklaşık 4 milyar 908 milyon metreküpe yükseldi.

Doğalgaz stokunun 4 milyar 503 milyon metreküpü (yüzde 91,7) yer altı depolama tesislerinde, 404,7 milyon metreküpü (yüzde 8,2) LNG terminallerinde bulunuyor.