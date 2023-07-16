Doğalgazda ÖTV tutarı artırıldı Doğalgaz üzerinden alınan özel tüketim vergisi tutarında artışa gidildi ve ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararı, Resmi Gazete'de yayınlandı.

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Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu'na Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan Mallara İlişkin ÖTV Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete'de ÖTV tutarı yeniden belirlenen (I) sayılı listede, A ve B cetvellerindeki mal isimleri, vergi tutarı ve birimleri yer aldı.

Kararın yayınlandığı tarihte yürürlüğe gireceği ve kararı Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yürüteceği bildirildi.

Metreküp başına ÖTV tutarı; standart doğalgazda 0,0230 liradan 0,0747 liraya çıkartılmış oldu.

ÖTV tutarı standart metreküp başına doğalgazda 0,0747 lira oldu

Buna göre, ÖTV tutarı standart metreküp başına doğalgazda 0,0747 lira, motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılan doğalgazda ise metreküp başına 2,7944 lira oldu.

Doğalgazda bir önceki ÖTV oranı standart metreküp başına 0,0230 lira, motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılan doğalgazda 0,8599 lira olarak belirlenmişti.