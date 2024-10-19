'Doğrulanmış ilan' uygulaması 2025'te otomotivde tamamen zorunlu olacak

AA

Ticaret Bakanlığı'nın fahiş fiyat ve kayıt dışılığına aldığı önlemlerde birisi de "doğrulanmış ilan" uygulaması.

Bu uygulama emlak ve otomotiv sektöründeki spekülasyonları bitirmek için gündeme geldi.

Uzmanlar sistemin otomotiv sektöründe dolandırıcılık riskini azaltacağını savunuyor.

Burada amaç tüketici haklarını korumak, sahte ilanlarla vatandaşların karşılaştığı fiyat manipülasyonlarının önüne geçmek, taşınmaz ticaretinde kayıt dışılığı önlemek.

OTOMOTİVDE 2025'TE ZORUNLU OLACAK

Söz konusu uygulama otomotiv sektörü için de geçerli olacak ve 2025 yılında tamamen zorunlu hale gelecek. Buna göre, otomobil satacak kişiler e-Devlet üzerinde kendisine ait aracı seçecek ve portallar üzerinden yayımlayacağı ilanı resmiyete kavuşturacak.

Uygulamayla otomotiv sektöründe adil, rekabetçi ve istikrarlı bir piyasa yapısının oluşturulması amaçlanıyor.

"GÜVENLİ TİCARET ORTAMI"

Tüketici Hakları Derneği Başkanı Ergün Kılıç, piyasaların düzenli, güvenli ve sağlıklı şekilde işlemesinin önemini vurguladı. Düzenlemelerin hem tüketici güvenini artırdığını hem de ülke ekonomisine katkı sağladığını anlatan Kılıç, şunları kaydetti:

Ticarette güven, alıcı ve satıcı arasındaki karşılıklı saygı ve dürüstlük üzerine kurulu bir ilişkiyi ifade eder. Bu güven, tüm sektörlerde adil, şeffaf ve tüketicinin ekonomik çıkarlarını koruyucu, zarara uğradığında tazmin edici piyasa yapısının oluşmasına katkı sağlar. Güvenli bir ticaret ortamı, dolandırıcılık gibi haksız uygulamalara karşı bir kalkan görevi de görür. Otomotiv sektöründe güvenin tesis edilmesi için 'doğrulanmış ilan' uygulamasına geçilecek olması tüketicilere güven verecek ve dolandırıcılık riskini azaltacaktır.

"TAZMİNAT HAKKININ KULLANMASINDA DELİL OLABİLECEK"