Doğuş Otomotiv, yenilikçi iş modellerine yatırım yapıyor

Doğuş Otomotiv, yenilikçi iş modellerini destekleme ve sektördeki dönüşüme katkı sunma hedefi doğrultusunda girişim sermayesi alanındaki ilk adımını attı. Şirketin yatırımcı olarak katılmasına karar verdiği Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun kuruluşuna ilişkin başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanarak resmiyet kazandı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlanan Özel Durum Açıklaması’nda, fonun “Rota Portföy Yönetimi A.Ş. D-Venture Fon Sepeti Girişim Sermayesi Yatırım Fonu” ünvanı ile onaylandığı paylaşıldı.

Doğuş Otomotiv Kurumsal İletişim ve Dijital Dönüşüm Genel Müdürü Koray Bebekoğlu, atılan bu adımın, şirketin yenilikçi ekosistemlere erişimini güçlendiren önemli bir adım olduğunu belirtti. Fonla özellikle mobilite teknolojileri, bağlantılı araç çözümleri, akıllı lojistik ve sürdürülebilirlik odaklı girişimlere ve yenilikçi hizmet, ürün ve iş modellerine destek sağlamasının beklendiğini aktardı.

FONUN ODAĞINDA BULUNANLAR

Fonun odağında, otomotiv ve mobilite alanlarındaki yenilikçi teknoloji girişimlerinin yanı sıra dijitalleşme, veri ve yapay zeka, sürdürülebilirlik ve yeni nesil hizmet modelleri gibi stratejik öneme sahip alan inovasyon odak alanları yer alıyor.

Doğuş Otomotiv’in söz konusu girişim sermayesi fonuna sağlayacağı yatırım tutarı, şirketin uzun vadeli büyüme stratejileri ile uyumlu olacak şekilde belirlendi. Fonun yönetim süresi ve yatırım çerçevesi ise ilgili mevzuat doğrultusunda şekillenecek.

Girişim ekosistemine yönelik bu stratejik adım Doğuş Otomotiv’in otomotiv değer zincirinin geleceğini şekillendiren çözümleri desteklemeye ve yenilikçi girişimlere katkı sunmaya devam ettiğinin bir göstergesi niteliğini taşıyor.