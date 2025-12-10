Geleceği aydınlatan kadınlar için Polat Enerji ve KAGİDER iş birliği

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye’nin yenilenebilir enerji sektörünün öncü şirketlerinden Polat Enerji, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) iş birliğiyle hayata geçirdiği “Kadın Emeğiyle Geleceği Aydınlat” kurumsal sosyal sorumluluk projesi ile kadınların ekonomik hayata katılımını destekliyor.

Kadınların ekonomik hayata katılımını ve sürdürülebilir bölgesel kalkınmayı güçlendirmeyi amaçlayan projenin detayları, 10 Aralık 2025 Çarşamba günü Renaissance Istanbul Polat Bosphorus Hotel’de düzenlenen toplantıda Polat Enerji Stratejiden Sorumlu Direktör (CSO) Aslı Kehale, KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Esra Bezircioğlu ve KAGİDER Yönetim Kurulu Üyesi Beyza Beyzade Berkol tarafından paylaşıldı.

“KADIN EMEĞİYLE GELECEĞİ AYDINLAT” PROJESİNİN İLK DURAĞI

Polat Enerji’nin yerel kalkınmaya yönelik ilk projesinin başlangıç noktası olan Yalova'nın Armutlu ilçesinde, KAGİDER mentörlüğünde kurulan Armadis Kadın Girişimi ve Üretim Kooperatifi; kadın emeğini görünür kılmayı, kadınları üretim sürecinin aktif bir parçası hâline getirmeyi ve ekonomik bağımsızlıklarını güçlendirmeyi hedefliyor.

Kooperatifin kuruluş sürecinde üyelere KAGİDER mentörlüğünde eğitimler verildi. Bu eğitimler; muhasebe, belge düzenleme, vergilendirme, kooperatif kurulumu gibi temel konuların yanı sıra pazarlama, girişimcilik, e-ticaret ve sosyal medya yönetimi gibi destekleyici alanları kapsıyor.

KOOPERATİFİN İLHAMI, ÜRÜNLERE YANSITILIYOR

Armadis Kadın Girişimi ve Üretim Kooperatifi, Armutlu’nun kültürel mirasından doğan bir hikâyeye dayanıyor ve adını şifa, sağlık ve dayanışma kavramlarını içeren bu yerel anlatıdan alıyor. Kooperatifin logosu ise bölgede bolca yetişen ve simgesel bir bitki olan karabaş otunun iyileştirici gücünden ilhamla tasarlandı. Doğanın ruhunu ve bölgenin kültürel dokusunu yansıtan bu ilham, kadınların el emeğiyle ürettikleri ürünlerde yeniden hayat buluyor. Kooperatif üyeleri; el işlerinden broş tasarımlarına uzanan çalışmalarında bu simgeyi ustalıkla işleyerek hem geleneksel değerleri geleceğe taşıyor hem de bölgenin kimliğini üretimlerine incelikle yansıtıyor.

PROJENİN AMACI: TÜRKİYE’DEKİ KADIN POTANSİYELİNİ GÖRÜNÜR KILMAK

Polat Enerji Stratejiden Sorumlu Direktör (CSO) Aslı Kehale, şunları söyledi:

Toplumsal kalkınmaya yönelik başlattığımız ‘Kadın Emeğiyle Geleceği Aydınlat’ projemiz, Türkiye’deki kadın potansiyelini görünür kılmak amacını taşıyor. KAGİDER ile attığımız bu adım, kadınların ekonomik hayata kalıcı biçimde katılmalarını destekleme vizyonumuzun en somut örneklerinden biridir. Faaliyet gösterdiğimiz bölgelerde yerel halkı, özellikle çocuklar ve kadınları destekleyerek sürdürülebilir bir geleceğin inşasına katkı sunmayı hedefliyoruz. Kadınların iş gücüne katıldığı, ürettiği ve ekonomik olarak güçlendiği bir toplum sadece bugünü değil, geleceği de daha aydınlık kılacaktır.

"DAHA FAZLA KADININ EKONOMİK HAYATA KATILIMINA KATKI SUNMAYI HEDEFLİYORUZ"

KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Esra Bezircioğlu ise konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Polat Enerji iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz ‘Kadın Emeğiyle Geleceği Aydınlat’ projesiyle kadınların üretim yoluyla güçlenmesine ivme kazandırıyor, öncülük ediyoruz. Armutlu Kadın Girişimi ve Üretim Kooperatifi’nin kuruluşu; kadınların dayanışma içinde üretme gücünün ve yerel kalkınmaya katkı potansiyelinin en somut örneklerinden biri oldu. KAGİDER olarak biz, kooperatifin kuruluş aşamasından itibaren yasal süreçlerin takibinden iş modelinin oluşturulmasına, eğitim ve mentorluk desteğine kadar her adımda kadınların yanında yer aldık.



Bu proje, sürdürülebilir bir model olarak kadın emeğiyle geleceği aydınlatma vizyonumuzu sahada hayata geçirdiğimiz önemli bir adım oldu.



Kadınların üretmeye devam ettiği, ekonomide daha fazla söz sahibi olduğu ve geleceğe umutla baktığı bir Türkiye mümkün. Polat Enerji iş birliğiyle bu modeli farklı bölgelerde de yaygınlaştırarak daha fazla kadının ekonomik hayata katılımına katkı sunmayı hedefliyoruz.



Armutlu’daki bu modelin yeni hikayelere ve ilham veren örneklere dönüşeceğine inanıyoruz.

EĞİTİM VERİLDİ

KAGİDER ve Polat Enerji iş birliğinde Yalova-Armutlu’da Yürütülen “Kadın Emeğiyle Geleceği Aydınlat” projesi kapsamında eğitimler verildi.

Armutlu’da kurulması hedeflenen kadın kooperatifi için kapsamlı eğitimler, KAGİDER Yönetim Kurulu Üyeleri Beyza Beyzade Berkol ve Özgül Öztürk ile KAGİDER üyeleri Remziye Büyükayman ve Avukat Cemre Demirkaya Baykal’ın destekleriyle gerçekleşti.

Eğitimlere katılan kadınlarla Girişimcilik, Marka Tasarımı, Sürdürülebilir Ürün Tasarımı, Kooperatif Kurulumu ve Süreçleri ile Kooperatiflerde Hukuki Süreçler ve Sorumluluklar konularında detaylı bilgi paylaşıldı.