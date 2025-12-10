Vodafone tüm fiber altyapısında gigabit hızları sunuyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İnternet hızında tüm altyapılara uyumlu gelişmeler, hayatı kolaylaştırıyor.

Vodafone Türkiye, gigabit hızlara çıkan fiber internet hizmetiyle müşterilerinin ihtiyaçlarını en yeni teknolojilerle buluşturuyor.



Bununla birlikte, simetrik internet olmayan bölgelerde yükleme hızlarını da artırarak 200 megabite kadar yükleme hızlarını müşterilerine sunmaya başladı.

1.000 MEGABİTE KADAR HIZ

Bu kapsamda geçtiğimiz aylarda belirli bölgelerde hizmete sunduğu XGSPON teknolojisiyle birlikte simetrik hızları devreye alan şirket, şimdi de akıllı şebeke yönetim sistemleri sayesinde GPON teknolojisi üzerinden müşterilerine 1.000 megabite kadar hızlar sunmaya başladı.

200 MEGABİTE KADAR YÜKLEME HIZI

Yükleme tarafında da hızları artıran şirket, müşterilerine 200 megabite kadar yükleme hızı sağlamaya başladı.

Akıllı şebeke yönetim sistemi sayesinde şebekedeki kullanımı anlık olarak takip etmeye başlayan şirket, şebekesindeki uygunluğu daha yakından takip ederek daha düşük kapasiteye sahip GPON teknolojisinde de artık 1000 megabit hızları her yerde sunmaya başladı.

Müşteriler 100 GB’lık oyunları 13 dakika 20 saniyede indirebilirken, yüksek yükleme hızları sayesinde iş görüşmelerini, sosyal medya yayınlarını ve büyük dosyaları saniyeler içerisinde paylaşabiliyor.

YÜKSEK HIZDAN YARARLANMA

Yüksek hızlardan, Vodafone’un kendi fiber altyapısını kullanan eski müşterilerle birlikte yeni başvuru yapan müşteriler de faydalanabiliyor olacak.

GİGABİT HIZLARI TÜM VODAFONE FİBER MÜŞTERİLERİNİN KULLANIMINA AÇIK

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Yago Lopez, şunları söyledi:

Vodafone olarak, müşterilerimizin bağlantıdan beklentilerini geleceğe taşıyan yatırımlara öncülük etmeye devam ediyoruz, geçtiğimiz aylarda devreye aldığımız XGSPON teknolojisiyle birlikte simetrik Gigabit hızları müşterilerimize sunmaya başlamıştık. Şimdi de gigabit seviyesinde hızları akıllı şebeke izleme teknolojilerimiz sayesinde tüm Vodafone fiber müşterilerinin kullanımına açmış bulunuyoruz.