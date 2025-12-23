Dolap, ikinci el satışlarla 307 bin tonluk karbon salımını engelledi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dolap, Döngüsel Etki Raporu’nun ikincisini yayımladı. Rapora göre, 2024 yılı boyunca Dolap uygulaması üzerinden gerçekleştirilen ikinci el ürün satışları sayesinde 307 bin 340 ton karbon eş değeri (CO₂e) karbon ayak izinin oluşması engellendi.

İkinci el pazarının etkisi yalnızca çevresel kazanımlarla sınırlı kalmayarak su tasarrufu, tekstil atığının azaltılması ve ekonomik-sosyal fayda alanlarında da somut sonuçlar ortaya koydu.

Dolap, ikinci el alışverişi erişilebilir bir modele dönüştürüyor. 2024 yılında platform üzerinden 16 milyondan fazla ürün yeniden dolaşıma kazandırılıyor.

Dolap’ta gerçekleşen her alışveriş, ürünlerin yaşam döngüsünü uzatarak “kullan-at” anlayışına alternatif bir tüketim kültürünü güçlendirdi.

Rapor, ikinci el alışverişin daha adil, erişilebilir ve sürdürülebilir bir tüketim modeline geçişte kritik bir rol oynadığını ortaya koyarken, kullanıcılarla birlikte oluşturulan bu döngünün gezegen yararına kalıcı bir dönüşüm potansiyeline sahip olduğunu vurguluyor.

İKİNCİ EL ALIŞVERİŞLE ÖLÇÜLEBİLİR ÇEVRESEL ETKİ

Raporda yer alan veriler, ikinci el alışverişin bireysel bir tercih olmanın ötesinde, iklim kriziyle mücadelede etkili bir araç olduğunu gösteriyor. Tek bir giysinin ikinci el dolaşıma sokulması ortalama 25–30 kilogram karbondioksit salımını engellerken, yeniden kullanım geri dönüşüme kıyasla yüzde 90’a varan enerji tasarrufu sağlıyor ve binlerce litre su kullanımının önüne geçiyor.

2024 yılı boyunca Dolap üzerinden gerçekleşen satışlarla önlenen 307 bin 340 ton karbon salımı, 80 bin 456 benzinli aracın bir yıl boyunca trafikten çekilmesine, 71 bin 882 evin yıllık elektrik tüketimine veya 177 milyon litre dizel kullanımına eşdeğer bir kazanca karşılık geliyor.

Karbon ayak izi azaltımında en yüksek katkı; Kadın ve Erkek, Elektronik, Ev ve Yaşam ile Bebek ve Çocuk kategorilerinde gerçekleşti. Satış verilerine göre 2024’te karbon salımının en fazla önlendiği ürünler arasında pantolon, kahve makinesi, bebek arabası ve puset öne çıktı.

2024’TE SATILAN 8 MİLYON GİYİM ÜRÜNÜYLE BÜYÜK TASARRUF

2024 yılında Dolap üzerinden satılan 8 milyona yakın giyim ürünü sayesinde 446 milyon litre su kullanımının, 35,7 ton tekstil atığının ve 307 bin 340 ton CO₂e karbon ayak izinin oluşması engellendi. Yapılan hesaplamalar, yeniden satışa sunulan tekstil ürünleri sayesinde 3 bin 245 kişinin bir yılda oluşturacağı toplam tekstil atığının sistem dışına çıkarıldığını ortaya koyuyor.

İKİNCİ EL SATIŞ, BİRİNCİ EL FAYDA

Dolap’ın yarattığı etki çevresel kazanımlarla sınırlı kalmıyor. Kullanmadıkları ürünleri ikinci el olarak satarak gelir elde eden binlerce kadın, hem ev ekonomisine katkı sağlıyor hem de döngüsel ekonomiyi destekliyor. Bu yapı, ekonomik tasarrufun yanı sıra toplumsal dayanışmayı da güçlendiriyor.

Dolap, döngüsel ekonomi yaklaşımını sosyal etki projeleriyle desteklemeyi sürdürüyor. Depremden etkilenen kadınlara yönelik hayata geçirilen “Hayallerime Giden Yol” programı kapsamında satış ve dijital mağazacılık eğitimleri veriliyor. Platform ayrıca “Giy, Sat, Bağışla” yaklaşımıyla kullanıcıların satış gelirlerinden sivil toplum kuruluşlarına bağış yapabilmesine imkân tanıyor.

İKİNCİ EL, Z KUŞAĞINDA YENİ NORM

Rapordaki küresel veriler, ikinci el alışverişin özellikle Z kuşağı arasında hızla yayıldığını gösteriyor. Genç tüketiciler ikinci el giyimi yeni bir tüketim normu olarak benimserken, küresel ikinci el pazarının önümüzdeki yıllarda hızla büyümesi bekleniyor. Dolap, dijitalleşme ile döngüsel ekonomiyi buluşturan yapısıyla bu dönüşümün Türkiye’deki güçlü örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.

İl bazında yapılan hesaplamalar, Dolap üzerinden gerçekleşen ikinci el satışların Türkiye genelinde karbon salımını yalnızca bireysel değil, bölgesel ölçekte de azalttığını ortaya koyuyor. Bu durum, döngüsel ekonominin yaygınlaştıkça çevresel faydayı ülke geneline taşıdığını gösteriyor.

RAPORUN ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLARI