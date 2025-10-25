Dolar endeksi ve Fed'in faiz politikası kriptoları etkiliyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bugün Bitcoin, yüzde 0,18 düşüşle 111 bin 285,5 dolardan, Ethereum ise yüzde 1,45 düşüşle 3 bin 927,96 dolardan işlem görüyor.

Kripto para piyasaları geçtiğimiz haftalarda yaşanan derin kayıpları telafi etmeye çalışırken, küresel piyasalar karmaşık mesajlar veriyor.

ABD dolar endeksindeki geri çekilme, faiz indirimi olasılığının artmasına işaret olarak yorumlanıyor.

Öte yandan kripto ETF’ler, makro gelişmelere rağmen direncini koruyor.

Yatırımcılar haftanın ortasında dolar pozisyonunu azaltırken, DXY endeksindeki aşağı çekilme, faiz indirimi olasılığının artmasına dair bir işaret olarak yorumlanıyor.

OKX TR, haftalık yayımlanan Alphas bülteninin yeni sayısında yer alan gelişmeleri derledi.

KRİPTO ETF’LER DİRENÇLİ KALIYOR

Makro dalgalanmalara rağmen ABD spot Bitcoin borsa yatırım fonları (ETF) 14 Ekim’de yaklaşık 103 milyon dolarlık net giriş kaydetti.

Analistler, küresel gelişmelere ve piyasalardan gelen karmaşık sinyallere rağmen, ETF talebinin dirençli kaldığına işaret etti. Analistler bu gelişmeyi, ETF talebinin haftalık makro dalgalanmalardan daha az etkilendiği ve uzun vadeli bir inancın göstergesi olduğu yönünde yorumladı.

TETHER, TRON’DA 1 MİLYAR DOLARLIK USDT BASTI

Tether hazinesinin Tron’da 1 milyar dolarlık USDT basması da haftanın öne çıkan gündemlerinden oldu.

Tron’da basılan 1 milyar dolar değerinde USDT’nin dolaşıma girip girmeyeceğinin, toplam arzın genişleyip genişlemeyeceğini belirleyeceği ifade ediliyor.

ETHEREUM

Öte yandan Ethereum’daki işlem ücretlerini tanımlayan gas ücretlerinin Etherscan verilerine göre alışılmadık seviyede düşük seyrettiğine vurgu yapıldı. Bu durum, Ethereum’daki son yükselişlerin perakende yatırımcılardan kaynaklanmadığı şeklinde yorumlandı.

GELECEK HAFTALARIN GÖSTERGELERİ MERKEZİ BORSALARDAN OKUNACAK

Analistler, önümüzdeki haftanın piyasa yönüne dair fikir sahibi olabilmek için merkezi borsalardaki hareketliliğe bakılması gerektiğini vurguladı.

Haftalık bültende, Bitcoin veya Ethereum gibi öncü kripto paraların merkezi borsalara giriş - çıkış hareketlerinin “daha az satış baskısı” veya tam tersine “potansiyel likidite riski” gibi gelişmelere dair ipuçları taşıyabileceği belirtildi.

Son olarak, borsalara girişlerin artmasının satış baskısı sinyali olarak okunabileceğine değinen analistler, çıkışların baskın olmasının, daha fazla yatırımcının kripto tutma trendi izlediğine işaret edebileceğini not etti.