Hazine, dolar cinsinden tahvil ihracı için 5 finans kuruluşuna yetki verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ABD doları cinsinden 7 ve 12 yıl vadeli çift dilim tahvil ihracını gerçekleştirmek üzere 5 finans kuruluşunu yetkilendirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 2026 yılı dış finansman programı çerçevesinde ABD doları cinsinden 7 ve 12 yıl vadeli çift dilim tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere Abu Dhabi Commercial Bank, BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs ve Standard Chartered'a yetki verildi.

YETKİ VERİLEN FİNANS KURULUŞLARI

Abu Dhabi Commercial Bank,

BNP Paribas,

Citi,

Goldman Sachs

Standard Chartered