Domates üreticisinden sera-market fiyat farkına tepki: Aradaki farkı kim yiyor?

İHA

Domatesin maliyetinin 35 TL olduğunu söyleyen çiftçi, "Marketlerde ise 70 TL'ye satılıyor." diyerek tepki gösterdi.

20 yıllık üretici aradaki fiyat farkına tepki göstererek; sezon başında kilogramını 70 TL'den sattığı kokteyl domatesin fiyatı 15-30 liraya kadar düşünce mahsulünü hasat etmedi.

Antalya'nın Aksu ilçesinde çiftçi kokteyl domatesin hal fiyatlarının düşmesi nedeniyle mahsulünü dalında çürümeye terk etti.

DÜŞÜK FİYAT NEDENİYLE ZARAR YAŞANIYOR

Türkiye'nin en büyük örtü altı tarım merkezlerinden biri olan Antalya'nın Aksu ilçesinde domates üreticileri, düşük fiyatlar nedeniyle zarar yaşıyor. Aksu Yurtpınar Mahallesi'nde 5 dekar alanda üretim yapan 20 yıllık çiftçi Mustafa Güvendir, domateslerini maliyetin çok altında satmak zorunda kaldığını, bu nedenle ürününü hasat etmeyip dalında bıraktığını söyledi.

KOKTEYL DOMATES TARLADA 15 LİRA

Güvendir, sezon başında kilogram fiyatı 70 TL olan kokteyl domatesin şu an halde sadece 15 TL'ye satılabildiğini ve bu fiyatla maliyetini bile karşılayamadığını dile getirdi.

ÜRETİM MALİYETİ 30-35 LİRA

Üretim maliyetinin en az 30-35 TL olduğunu belirten çiftçi, bir kilo naylon almak için kaç kilo domates satması gerektiğini hesaplayarak yaşadığı zorluğu gözler önüne serdi.

BİR KİLO MUŞAMBA İÇİN 7 KİLO DOMATES SATMASI GEREK

"Bir kilo muşamba 100 lira. 15 TL'den domates satsam kaç kilo satmam lazım" diyen Güvendir, domatesin dalında kaldığını, bir buçuk aydır hasat yapmadığını ifade etti.

"İÇ PİYASADA FİYATLAR DÜŞÜK"

Domateslerini hale gönderdiğini ama ihracatçıların ilgisiz kaldığını, iç piyasada da fiyatların çok düşük olduğunu belirtti.

BU KRİZ İLK KEZ YAŞANIYOR

20 yıldır seracılık yaptığını vurgulayan Güvendir, ilk kez kokteyl domateste böyle bir kriz yaşadığını söyledi.

Geleceğe dair umutsuzluğunu dile getiren çiftçi, "Ya bırakacağım çiftçiliği ya da başka bir geçim yolu arayacağım. Çünkü çocuğumun geleceğini düşünmek zorundayım." dedi.

DESTEK ÇAĞRISI

"Domatesin maliyeti 35 TL, satış fiyatı 15 TL. Marketlerde ise 70 TL'ye satılıyor. Aradaki farkı kim yiyor?" diyerek tepki gösteren Güvendir, yetkililerden destek istedi.