Döviz kurları haftaya nasıl başladı! 17 Temmuz'da döviz açılış fiyatları

AA
Döviz fiyatları yukarı yönlü seyrini devam ettiriyor.
Cuma günü doların satış fiyatı 26,1530 lira, euronun satış fiyatı da 29,3870 lira olmuştu.
İstanbul serbest piyasada döviz fiyatlarına bakıldığında, doların 26,1540 liradan, euro ise 29,3820 liradan haftaya başladı.
29,3800 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 29,3820 lira olarak belirlendi.
Dolar, 26,1540 lira
Serbest piyasada 26,1520 liradan alınan dolar, 26,1540 liradan satılıyor.
Sterlin ise 34,3127 liradan satılıyor.
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