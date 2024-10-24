Dünya Bankası, tarıma 9 milyar dolarlık finansman sağlayacak

AA

Dünyada tarımsal ticarete yaklaşımda stratejik bir dönüşüme gidildi.

Bu yeni yaklaşımla, gıda talebinin gelecek yıllarda yüzde 60 artması bekleniyor.

Dünya Bankası, sektör için kapsamlı bir ekosistem yaratma hedefiyle, tarımsal finans ve tarımsal işletme taahhütlerini 2030 yılına kadar yılda 9 milyar dolara çıkaracağını duyurdu.

Açıklamada, tarımsal üretkenlikteki ve gelirlerdeki artışın istihdama, gelirleri artırmaya ve gıda ile beslenme kalitesini iyileştirmeye yardımcı olacağı ifade edildi.

SU KITLIĞI, GÜBRE, ALTYAPI SORUNLARI İNCELENİYOR

Dünya Bankası Başkanı Ajay Banga da "Sürdürülebilir Büyüme ve İstihdamın İtici Gücü Olarak Tarım ve Gıda" etkinliğindeki konuşmasında, gıda üretiminin ve verimliliğin nasıl artırılacağını, su kıtlığı, gübre, altyapı ve finansman konularının nasıl çözüleceği gibi zorlukları her açıdan incelediklerini aktardı.

"YENİ ÇALIŞMA ŞEKLİNE YENİ YATIRIM SEVİYESİ"

Banga, yeni bir çalışma şeklini yeni bir yatırım seviyesiyle birleştirdiklerini ifade etti.

Bir dönüm noktasında olunduğunu ve bugün seçilecek yolun geleceği belirleyeceğine dikkati çeken Banga, tarım ve tarımsal işletmeyi dönüştürerek yarının gıda sisteminin oluşturulabileceği, yaşam standartlarının yükseltilebileceği ve istihdam yaratılabileceğini vurguladı.