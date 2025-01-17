Dünya Bankası'ndan Türkiye için büyüme tahmini

AA

Dünya Bankası Banka, Küresel Ekonomik Beklentiler Raporu'nun Ocak 2025 sayısını yayımladı.

Raporda, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 2,6 ve gelecek yıl yüzde 3,8 büyümesinin beklendiği bildirildi.

Dünya Bankası Haziran 2024'teki tahminlerinde Türkiye ekonomisinin 2025'te yüzde 3,6 ve 2026'da yüzde 4,3 büyüyeceğini öngörmüştü.

"TÜRKİYE'DE DIŞ DENGESİZLER İYİLEŞTİ"

Raporda, Türkiye'nin dış dengesizliklerinin iyileştiği, cari işlemler açığının keskin şekilde daraldığı, uluslararası rezervlerinin arttığı ve risk priminin düşerek ülke spreadlerinde önemli bir azalmaya katkıda bulunduğu aktarıldı.

DİĞER ÜLKELER İÇİN BÜYÜME TAHMİNLERİ

Küresel ekonomik büyüme 2025 ve 2026'da geçen yıl olduğu gibi yüzde 2,7'de kaldı.

ABD ekonomisinin büyüme tahminin bu yıl için yüzde 1,8'den yüzde 2,3'e ve gelecek yıl için yüzde 1,8'den yüzde 2'ye çıkarıldı.

Euro Bölgesi ekonomisinin büyüme beklentisinin ise bu yıl için yüzde 1,4'ten yüzde 1'e ve gelecek yıl için yüzde 1,3'ten yüzde 1,2'ye indirildi.

Çin ekonomisinin büyüme tahmininin bu yıl için yüzde 4,1'den yüzde 4,5'e yükseltildi, gelecek yıla ilişkin büyüme beklentisi ise yüzde 4 olarak korundu.