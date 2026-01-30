Dünya Katılım Bankası ve Karaca’dan finansal teknolojide stratejik iş birliği

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye’nin ev ve yaşam kategorisindeki lider markası Karaca ile katılım finans sektörünün yeni ve iddialı oyuncularından Dünya Katılım Bankası, bankacılık ve perakendeyi tek bir platformda birleştiren stratejik iş birliklerini kamuoyuna duyurdu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) onayıyla hayata geçirilen iş modeli, katılım bankacılığı alanında servis modeli bankacılığı kapsamında uygulanan ilk örneklerden biri olmasının yanı sıra, perakende sektöründe de önemli bir ilki temsil ediyor.

PERAKENDE VE FİNANSIN GÜCÜ TEK PLATFORMDA

İş birliği kapsamında Karaca’nın milyonlarca müşteriye ulaşan dijital ve fiziksel ekosistemi, Dünya Katılım Bankası’nın güçlü teknoloji altyapısıyla entegre ediliyor. Servis modeli bankacılığı düzenlemeleri çerçevesinde Karaca Finans, “arayüz sağlayıcı” olarak konumlanırken tüm bankacılık ürün ve hizmetleri, Dünya Katılım Bankası’nın lisanslı ve güvenli altyapısı üzerinden sunulacak.

DİJİTAL VE FİZİKSEL DENEYİMİ BULUŞTURAN HİBRİT MODEL

Yeni iş modeliyle finansal hizmetlerin, müşterilerin günlük yaşamlarının doğal bir parçası haline getirilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda Karaca müşterileri;

-Karaca Finans uygulaması üzerinden Dünya Katılım Bankası’nın sunduğu bankacılık hizmetlerine tamamen dijital kanallardan erişebilecek,

-Ev ve yaşam alışverişlerini gerçekleştirirken aynı platform üzerinden finansal çözümlerden yararlanabilecek,

-Karaca’nın Türkiye genelindeki yaygın mağaza ağı sayesinde finansal hizmetlere hem dijital hem de fiziksel kanallar aracılığıyla ulaşabilecek.

Bu yapı, müşteri deneyiminde “fijital” olarak adlandırılan bütünleşik bir yaklaşımı hayata geçiriyor.

“ÖNCÜ OLMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ”

Dünya Katılım Bankası Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Parlak, iş birliğinin bankacılık ekosistemi açısından önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

Karaca Finans üzerinden sunacağımız hizmetler sayesinde bankamız, geniş kitlelere ulaşma ve finansal kapsayıcılığı artırma imkânı yakalıyor. Servis bankacılığı iş modelimiz, yenilikçi ürün gamımızın önemli bir parçasını oluşturuyor. Karaca’nın dijital kanalları ve Türkiye genelindeki mağaza ağı aracılığıyla finansal hizmetlerimize erişim sağlanacak. Bu yönüyle dijital ve fizikî bankacılığı birleştiren ‘fijital’ büyüme stratejimizle son derece uyumlu bir uygulamaya imza atıyoruz. Henüz ikinci faaliyet yılını tamamlamış bir banka olarak bu alanda öncü olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

“EV VE YAŞAM DENEYİMİNİ FİNANSAL ÇÖZÜMLERLE TAMAMLIYORUZ”

Karaca Finansal Teknoloji Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Alper Çelik ise kullanıcı odaklı yapıya vurgu yaptı:

Karaca olarak 140 kategoride 28 binden fazla ürünle müşterilerimizin evlerine konuk oluyoruz. Ev ve yaşam alanında kurduğumuz bu güçlü bağı, Karaca Finans ile finansal çözümlerle tamamlayarak hayatı kolaylaştırmayı hedefliyoruz. Karaca Finans’ı alışveriş deneyiminin doğal bir uzantısı olarak konumlandırıyor, kullanıcılarımızın ihtiyaç duydukları finansal çözümlere hızlı ve zahmetsiz şekilde erişmelerini sağlıyoruz. Önümüzdeki dönemde kişiye özel fırsatlar ve entegre finansman seçenekleriyle bu deneyimi daha da bütüncül hale getireceğiz.

FİNANSAL KAPSAYICILIKTA YENİ BİR DÖNEM

Dünya Katılım Bankası ile Karaca arasındaki stratejik iş birliği, yalnızca ticari bir ortaklık olmanın ötesinde, katılım finans çözümlerinin daha geniş kitlelere ulaştırılmasını amaçlıyor. Güçlü mağaza ağı ve kullanıcı dostu dijital arayüzlerle desteklenen bu yeni nesil model, Türkiye’de finansal kapsayıcılığın artırılmasında önemli bir adım olarak öne çıkıyor.